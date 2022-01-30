«Спартак» получит 2 млн евро за Жиго

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сегодня, 08:15

Стало известно, сколько получит «Спартак» от «Марселя» за защитника .

Утверждается, что сумма сделки составила 2 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что этот сезон защитник доиграет в «Спартаке» на правах аренды.