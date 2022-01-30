«Спартак» получит 2 млн евро за Жиго

Стало известно, сколько получит «Спартак» от «Марселя» за защитника Самуэля Жиго.
Утверждается, что сумма сделки составила 2 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что этот сезон защитник доиграет в «Спартаке» на правах аренды.
Летом вступает в силу бан на трансферы для Марселя, поэтому они вынуждены были закрыть сделку прямо сейчас - зимой. Поэтому с обратной арендой Жиго в Спартак не было никаких проблем. Аренда бесплатная + выручили 2 млн евро за 4 месяца до окончания контракта француза. Достойная сделка!
Жаль только, что Жиго уйдет из Спартака и придётся искать замену. Саму стал своим, настоящий Гладиатор и боец, каких поискать. Не чета аморфному Илье Кутепову!
Летом вступает в силу бан на трансферы для Марселя, поэтому они вынуждены были закрыть сделку прямо сейчас - зимой. Поэтому с обратной арендой Жиго в Спартак не было никаких проблем. Аренда бесплатная + выручили 2 млн евро за 4 месяца до окончания контракта француза. Достойная сделка!
Жаль только, что Жиго уйдет из Спартака и придётся искать замену. Саму стал своим, настоящий Гладиатор и боец, каких поискать. Не чета аморфному Илье Кутепову!