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«Спартак» получит 2 млн евро за Жиго

сегодня, 08:15

Стало известно, сколько получит «Спартак» от «Марселя» за защитника Самуэля Жиго.

Утверждается, что сумма сделки составила 2 млн евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что этот сезон защитник доиграет в «Спартаке» на правах аренды.

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Все комментарии
старина
старина
сегодня в 12:21
Уже сейчас надо искать замену Жиго
YVG
YVG ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 12:13
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 11:57
    Спартак молодцы, грамотно сработали не то что Зенит с Азмуном.
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:57
    Адекватная сделка и максимум, что можно было выжать!

    Летом вступает в силу бан на трансферы для Марселя, поэтому они вынуждены были закрыть сделку прямо сейчас - зимой. Поэтому с обратной арендой Жиго в Спартак не было никаких проблем. Аренда бесплатная + выручили 2 млн евро за 4 месяца до окончания контракта француза. Достойная сделка!

    Жаль только, что Жиго уйдет из Спартака и придётся искать замену. Саму стал своим, настоящий Гладиатор и боец, каких поискать. Не чета аморфному Илье Кутепову!
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 11:48
    Лучше уж от Рассказова, Ларссона, Кутепова, Бакаева и прочих избавится Жиго боец такой нужен команде, ну если решил уйти то тогда смысл удерживать.
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 11:45
    Неплохо перепадов, хоть 2 лчма и то норм
    STVA 1
    STVA 1 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    сегодня в 11:29
    У него контракт заканчивается
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 11:01
    В Динамо молодые и перспектные заиграли, команда держится на Российских игроках, и них второе место
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ RamonCSKA (раскрыть)
    сегодня в 10:58
    У нас в стране кто-то может заиграть ? Не смеши !
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 10:39
    И это все?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:26
    Единственного толкового напа (сарказм), и так недорого...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 10:10
    Хорошо что есть Илья у нас
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 10:09
    В свете последних событий это удар под дых Зениту.
    Мол посмотрите, как мы смогли договориться. И игрок остался в команде до конца контракта и деньги за него получим.
    Зенит же походу остаётся без денег, игрока (Азмуна), плюс имидж пострадал из-за отношения к футболисту, да ещё бразильскую замену (Альберто) по завышенной цене в два раза купили.
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:05
    Если получит то хорошо
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 10:03
    Немного выручили за Жиго.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 09:51
    Зато с паспортом, у Спартака главная проблема это дефицит качественных игроков с нашим паспортном, а так глядишь кто то заиграет, а там уже можно докупить норм иностранцев
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 09:44
    Жиго ,Понсе ....Жаль, теряем хороших игроков , а скупаем всякое 77! Поводов для оптимизма всё меньше и меньше !
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 09:29
    Очень мало стоит!
    ABir
    ABir
    сегодня в 09:25
    И ещё и до конца сезона поиграет. Значит в Марселе его не особо и ждут
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 09:22
    Не густо конечно....по хоть так
    протон
    протон
    сегодня в 09:19
    Тут дело в порядочности, он мог подписать контракт сейчас и уйти летом бесплатно, без участия клуба, но так как на него видимо был спрос, Марсель заплатил эти два ляма Спартаку за право подписания контракта сейчас и отдал его в аренду до конца сезона. Видимо они и сами планируют продажу цз летом.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 09:15
    Федуну пофиг сколько получит спартак, с деньгами проблем нет, 145 млн. человек работают на лукойл.
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 09:13
    Летом бы ушел в статусе свободного агента, а так трансферный бан наложенный на Марсель сыграл на руку красно-белым, и они еще и денежку заработали какую никакую. Правда потеряли одного из лидеров команды....Жиго удачи в Марселе, Спартаку удачного поиска ЦЗ....
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 09:09
    Хоть такие деньги
    1 984
    1 984
    сегодня в 09:03
    Хотя бы так.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:58
    Спартак теряет последнюю надежду.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:53
    Хоть какие-то деньги.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 08:44
    Урон от потери качественного защитника в команде не сопоставим с суммой, выплаченной "Марселем". Но делать похоже нечего.
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 08:39
    Слишком мало
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:32
    и это нормально в нынешних условиях
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