Врач академии «Спартака»: «Нельзя просто отменить ПЦР-тесты в РПЛ»

Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий прокомментировал желание клубов РПЛ отменить еженедельные ПЦР-тесты, чтобы не останавливать чемпионат.

Все регламенты РФС опираются на законодательство РФ . В нём прописано, что для массовых мероприятий нужно предоставить QR-код: то есть человек должен быть либо привит, либо иметь отрицательный ПЦР-тест. Тестирование можно отменить, но только для привитых и, к сожалению, только в том случае, когда ситуация с заболеваемостью стабильна и нет роста заболеваемости. Так сделали в прошлом году в ФИФА – то есть человек предоставляет либо сертификат о прививке, либо сертификат переболевшего. Плюс каждые три месяца присылает данные о количестве антител. И таким образом освобождается от сдачи ПЦР-тестирования. Просто отменить и ничего не предлагать взамен – нельзя. Иначе клубы повезут заболевших и будут всех заражать.

Плюс надо обращать внимание на правила конкретного региона, тут, насколько я понимаю, нет единства: кто-то требует ПЦР, кому-то достаточно сертификата. Но, полагаю, послабления для привитых нужны. И если человек привит, либо он официально переболел и имеет высокий титр антител, то может быть освобождён от постоянной сдачи ПЦР-тестов.