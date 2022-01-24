ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Врач академии «Спартака»: «Нельзя просто отменить ПЦР-тесты в РПЛ»

вчера, 23:57

Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий прокомментировал желание клубов РПЛ отменить еженедельные ПЦР-тесты, чтобы не останавливать чемпионат.

Все регламенты РФС опираются на законодательство РФ. В нём прописано, что для массовых мероприятий нужно предоставить QR-код: то есть человек должен быть либо привит, либо иметь отрицательный ПЦР-тест. Тестирование можно отменить, но только для привитых и, к сожалению, только в том случае, когда ситуация с заболеваемостью стабильна и нет роста заболеваемости. Так сделали в прошлом году в ФИФА – то есть человек предоставляет либо сертификат о прививке, либо сертификат переболевшего. Плюс каждые три месяца присылает данные о количестве антител. И таким образом освобождается от сдачи ПЦР-тестирования. Просто отменить и ничего не предлагать взамен – нельзя. Иначе клубы повезут заболевших и будут всех заражать.

Плюс надо обращать внимание на правила конкретного региона, тут, насколько я понимаю, нет единства: кто-то требует ПЦР, кому-то достаточно сертификата. Но, полагаю, послабления для привитых нужны. И если человек привит, либо он официально переболел и имеет высокий титр антител, то может быть освобождён от постоянной сдачи ПЦР-тестов.

Конечно, давно пора усовершенствовать санитарный регламент. Но не отменять всё и оставлять на совести клубов: идеально, если игроки раз в два месяца будут сдавать тест на антитела и отправлять документы в РПЛ. Но в то же время в лёгкой форме «омикроном» болеют даже привитые. Он протекает очень быстро, но также быстро распространяется. Тяжёлые случаи бывают очень редко.

Все новости
Источник: championat.com
Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Заправка ID?»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Клубы РПЛ хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты
Вчера, 21:40 Комментарии6
Андрей Федун — о Fan ID: «Я совершенно не знаю, что это такое»
Вчера, 20:48 Комментарии7
Анюков: «Если „Зенит“ не брать, сильные игроки в РПЛ не приезжают»
23 января Комментарии13
ОфициальноФИФА ввела новые правила аренды игроков
20 января Комментарии25
ФИФА аннулировала жёлтые карточки игроков перед стыками отбора ЧМ-2022
17 января Комментарии10
Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 02:18
Придумывают старым болезням новые названия и втюхивают обывателям всякую хрень
протон
протон
сегодня в 02:12
И правда, а давайте победим коронавирус отменой тестирования! Нет тестов - нет заболевших же
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:15
А для чего отменять ПЦР тесты , это является предотвращением большего количества заражённых людей.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:02
Врачам виднее
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100