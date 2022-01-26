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РФС направил в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров

вчера, 16:27

РФС направил в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров.

По информации источника, речь идет о лимите, который начнет действовать в РПЛ уже со следующего сезона. При этом в письме в Минспорта указан единственный вариант лимита.

Ранее сообщалось о двух рассматриваемых вариантах по лимиту:

Вариант первый — максимум 12 иностранцев в заявке с ограничением их количества на поле – максимум 8 иностранцев. При этом остается формула, при которой каждый клуб обязан иметь в заявке 4 доморощенных футболиста.

Вариант второй — максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации. Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера, – определенная плата за каждую проведенную на поле минуту.

Отмечается, что в письме РФС содержится иной вариант лимита.

На данный момент в РПЛ второй сезон действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:46
Чушь всё это! Лимит вообще отменять надо!
ATG
ATG
вчера в 20:16
Сейчас Журовы и тому подобные люди не причастные к футболу будут решать , а какой же лимит делать))) Угараю с этой страны
pomor45
pomor45
вчера в 20:06
Не надо легов совсем, Надежда только на соответствующие санкции Запада.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:31
Пусть играют,будут доходы больше.
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:25
Хитрые замудренные и непонятные схемы,лимиты.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:59
Не важно какой вариант,но изменения обязательно нужны
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 18:03
8 в заявке - 8 на поле. Так сейчас.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:54
Какой может быть футбол в стране если каждый год мусолят с этими легионерами и никак не могут определиться, не понимая как давит на клубы такая неопределённость.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:48
Что-то я последний абзац не разобрал, сейчас действует лимит 8 иностранцев в заявке, без ограничения на поле...А не ограничено ли сейчас присутствие иностранцев на поле 6 чел? Подскажите, ошибаюсь или нет?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:47
4 доморощенных футболиста...8 воспитанников национальной ассоциации. Или иной вариант лимита, о котором нам пока неизвестно. Вот и будут сидеть на лавке все эти "лимитчики", чтобы соблюсти новое правило. Играть они не будут, так как тот же владелец команды либо глава региона, который финансирует клуб, скажут тренеру: " Даже не думай выпускать их на поле. Нам нужны результаты, а с этими лимитчиками каши не сваришь и успехов не добьёшься ". А почему "каши не сваришь" ? Да потому, что они заведомо слабее легионеров, у которых уже имеется опыт выступлений за профессиональные клубы, и которые apriori принесут команде больше пользы, чем "юнцы от футбола" - доморощенные футболисты. И вообще, надоели эти шараханья РФС из стороны в сторону по поводу лимита. Семь пятниц на неделе, в год по два раза вносят по нему свои предложения и изменения. Толку только никакого нет. И не будет.
Главный судья
Главный судья
вчера в 17:30
Потом окажется 3 иностранца на поле 5 в заявке)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:25
Всё как всегда у РФС и Министерства...всё для людей всё для народа...
Показали один вариант...
Показали другой вариант...
А в Министерство послали третий...(загадочный и таинственный)...
lotsman
lotsman
вчера в 17:17
Вариант второй — максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.
Нормально. Равноценен отмене лимита. На поле могут выходить одни легионеры.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:13
Надо установить лимит на зарплату.
particular
particular
вчера в 17:06, ред.
Не за те уши тянут, чтобы футбол вытащить из за@@ицы...
Пока только видимость инициатив с жонглированием популярными шаблонами...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:03
Так а в чем суть нового-то варианта?
beefs
beefs
вчера в 17:01
из пустого в порожнее...
3gdvcky9hqm5
3gdvcky9hqm5
вчера в 16:55
Это все видимость работы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:51
РФС направил в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров.

Странно вообще что такие специфические вопросы связанные с лимитом на легионеров , которые должны решать специалисты имеющие непосредственное отношение к футболу, решает сборище чиновников с разной специализацией. Откровенно говоря это совсем не профессиональный подход к решению проблем в футболе. Скорее всего из-за таких вот решений чиновничьих специалистов далёких от футбола , наш футбол и находится там где находится . Я просто представляю если и в реформировании нашего футбола будут задействованы специалисты-чиновники из Минспорта. Страна чудес. Интересно дождаться что вообще предложили для рассмотрения и реакция чиновников из Минспорта. Всем Добра !!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:51
Ранее плюс к этим предложениям была сноска, что будет введен налог на легионеров..... он будет выплачиваться клубами за каждую минуту, проведенную иностранцами на поле (при этом за молодых легионеров суммы будет ниже, чем за возрастных....)....а вот выплаченные клубами деньги пойдут в общий банк ( они будут направлены на стимулирование команд использовать российских игроков....)... при этом клубы будут получать больше за использование молодых россиян.....шутки шутками, а топ-клубам с деньгами - всё равно, главное, что разрешено легов побольше ставить.... они и доплатить не против будут.... а вот малые клубы ..???? .... и появится новый вид договорняков- маленький клуб уговаривает большой выпустить больше легионеров в обмен на очки....:)....ну а так что, почти анекдот.... звонок тренеру во 2 тайме , продлевать будете а то у вас время заканчивается....
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:41
Отправили письмо, а дальше? Где содержание письма или хотя бы суть предложений? А то туману напустили, что обсуждать то?
shlomo
shlomo
вчера в 16:40
Как то все немного не так...много Легов
Cat01
Cat01
вчера в 16:33
Будем смотреть решение
1 984
1 984
вчера в 16:29
И какой лимит они предлагают?
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