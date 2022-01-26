РФС направил в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров.
По информации источника, речь идет о лимите, который начнет действовать в РПЛ уже со следующего сезона. При этом в письме в Минспорта указан единственный вариант лимита.
Ранее сообщалось о двух рассматриваемых вариантах по лимиту:
Вариант первый — максимум 12 иностранцев в заявке с ограничением их количества на поле – максимум 8 иностранцев. При этом остается формула, при которой каждый клуб обязан иметь в заявке 4 доморощенных футболиста.
Вариант второй — максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации. Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера, – определенная плата за каждую проведенную на поле минуту.
Отмечается, что в письме РФС содержится иной вариант лимита.
На данный момент в РПЛ второй сезон действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.
Странно вообще что такие специфические вопросы связанные с лимитом на легионеров , которые должны решать специалисты имеющие непосредственное отношение к футболу, решает сборище чиновников с разной специализацией. Откровенно говоря это совсем не профессиональный подход к решению проблем в футболе. Скорее всего из-за таких вот решений чиновничьих специалистов далёких от футбола , наш футбол и находится там где находится . Я просто представляю если и в реформировании нашего футбола будут задействованы специалисты-чиновники из Минспорта. Страна чудес. Интересно дождаться что вообще предложили для рассмотрения и реакция чиновников из Минспорта. Всем Добра !!!
Странно вообще что такие специфические вопросы связанные с лимитом на легионеров , которые должны решать специалисты имеющие непосредственное отношение к футболу, решает сборище чиновников с разной специализацией. Откровенно говоря это совсем не профессиональный подход к решению проблем в футболе. Скорее всего из-за таких вот решений чиновничьих специалистов далёких от футбола , наш футбол и находится там где находится . Я просто представляю если и в реформировании нашего футбола будут задействованы специалисты-чиновники из Минспорта. Страна чудес. Интересно дождаться что вообще предложили для рассмотрения и реакция чиновников из Минспорта. Всем Добра !!!