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вчера, 16:27

РФС направил в Министерство спорта предложение по лимиту на легионеров.

По информации источника, речь идет о лимите, который начнет действовать в РПЛ уже со следующего сезона. При этом в письме в Минспорта указан единственный вариант лимита.

Ранее сообщалось о двух рассматриваемых вариантах по лимиту:

Вариант первый — максимум 12 иностранцев в заявке с ограничением их количества на поле – максимум 8 иностранцев. При этом остается формула, при которой каждый клуб обязан иметь в заявке 4 доморощенных футболиста.

Вариант второй — максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле. При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации. Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера, – определенная плата за каждую проведенную на поле минуту.

Отмечается, что в письме РФС содержится иной вариант лимита.