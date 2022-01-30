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Д. Комбаров: «Зелимхан Бакаев — качественный плеймейкер»

сегодня, 10:40

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров похвалил хавбека московской команды Зелимхана Бакаева.

Бака набрал отличную форму. Да, в прошлом сезоне у него был спад, но он уже миновал. Мне кажется, у Зелимхана есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго. Не знаю, почему клуб его все еще не переподписал. Наверное, они скоро закончат этот процесс.

Я был бы очень рад его видеть и дальше в команде. Надеюсь, он останется в клубе. Бакаев — качественный плеймейкер, он всегда горит желанием играть. Зеля в каждом матче зол по-спортивному, у него есть спартаковский дух. Ему нужно не сбавлять темп, продолжать работать на все сто процентов, тогда будут шансы закрепиться в основе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:21
если вернётся на свой лучший уровень - будет лидером !
но кто же знает, вернётся ли ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:12
Работяга на поле, но с перерывами .
LAISMEN
LAISMEN ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:55
Качественный и нестабильный эти понятия явно противоречивы......
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:53
Ты когда в последний раз видел Бакаева?
Достаточно мышечный стал, потому что начал качаться.
Вот Пруцев, Джано, Головин - дрищи)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:49
Зелимхан Бакаев хороший футболист, но крайне не стабилен.
В чём причина нестабильности? Как мне кажется есть две причины. Первая это психология, а вторая он не оброс мясом, слишком хилый.
Если он решит эти две проблемы, то может стать не просто хорошим футболистом, а лидером Спартака и возможно сборной.
Сп62
Сп62
сегодня в 11:47
А кого ещё подписывать, если не Зелемхана? Шюрли, что ли?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:58
Бывает и такое.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:42
В последнее время его часто критиковали
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