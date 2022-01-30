Д. Комбаров: «Зелимхан Бакаев — качественный плеймейкер»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров похвалил хавбека московской команды Зелимхана Бакаева.
Бака набрал отличную форму. Да, в прошлом сезоне у него был спад, но он уже миновал. Мне кажется, у Зелимхана есть хорошая перспектива остаться в «Спартаке» надолго. Не знаю, почему клуб его все еще не переподписал. Наверное, они скоро закончат этот процесс.
Я был бы очень рад его видеть и дальше в команде. Надеюсь, он останется в клубе. Бакаев — качественный плеймейкер, он всегда горит желанием играть. Зеля в каждом матче зол по-спортивному, у него есть спартаковский дух. Ему нужно не сбавлять темп, продолжать работать на все сто процентов, тогда будут шансы закрепиться в основе.
но кто же знает, вернётся ли ...
но кто же знает, вернётся ли ...
Достаточно мышечный стал, потому что начал качаться.
Вот Пруцев, Джано, Головин - дрищи)
Достаточно мышечный стал, потому что начал качаться.
Вот Пруцев, Джано, Головин - дрищи)
В чём причина нестабильности? Как мне кажется есть две причины. Первая это психология, а вторая он не оброс мясом, слишком хилый.
Если он решит эти две проблемы, то может стать не просто хорошим футболистом, а лидером Спартака и возможно сборной.
В чём причина нестабильности? Как мне кажется есть две причины. Первая это психология, а вторая он не оброс мясом, слишком хилый.
Если он решит эти две проблемы, то может стать не просто хорошим футболистом, а лидером Спартака и возможно сборной.