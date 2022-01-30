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Червиченко: «Думаю, мы охренеем от этой трансферной кампании „Спартака“»

сегодня, 16:50

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о зимней трансферной кампании московского клуба.

Жиго постоянно говорил, что хочет сменить обстановку и уйти. Видимо, семье его не очень нравится жить в России. «Марсель» — поближе к теплу и к этническим широтам. Так что тут все ясно. Для «Спартака» уход Жиго — большая проблема. Именно для команды, а не для тех, кто ее комплектует.

Что касается Понсе, то это и не звездный, и не плохой игрок. Почему отправили его, а не Ларссона — все понимают. Вопрос в том, кто заменит Понсе. Посмотрим, на этих великих итальянских скаутов.

Опорник «Янг Бойз» из сборной Люксембурга? «Янг Бойз» более менее сглаживал ситуацию, но когда вы сказали сборная Люксембурга, у меня это вызвало гомерический хохот. Думаю, мы охренеем от этой трансферной кампании, поэтому остальные вещи будут еще более веселые. Сейчас непонятно зачем куплен дорогущий Николсон в конкуренцию Соболеву, отпущен Понсе. По Ларссону непонятно, когда он перестанет валять дурака. Кто будет забивать у «Спартака» — неясно.

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Все комментарии
старина
старина
сегодня в 19:13
Ну уж,до твоих червивых трасферов конечно далеко.Пачками негров таскал,даже фамилии не вспомнить.Помыкаются с месяц,стибрят,что можно и обратно в солнечную Африку.Ну и парочку любовниц своих конечно не забывал
makkie
makkie ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 18:42
Ряха Червиченко и в зеркало не влезет ))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 18:28, ред.
Можно привести массу примеров когда игроки из слабых или сборных середняков отлично играли за топ клубы.
Хохотун! В зеркало посмотри и охренеешь!
makkie
makkie
сегодня в 18:16
Гомерический хохот? А я напомню, кого привозил в Спартак сам Червиченко, будучи владельцем клуба:

«Милан Йович, Магомед Адиев, Анатолий Балалуев, Алешандре, Александр Белозеров, Отари Хизанейшвили, Никола Джошевски, Жерар Мукунку, Аднан Гушо, Предраг Ристович, Игор Стаменовски, Кахабер Мжаванадзе, Славко Матич, Лоуренс Аджей, Горан Мазнов, Фло Эссьен, Мойзес, Александр Селкич, Валерии Абрамидзе, Самуэль Огунсанья, Марсело Да Силва, Роберт Скарлетт, Абдельила Баги, Луизао, Андре Диас, Роберт, Де Соуза Гин, Саболч Шафар, Рикардо Руссо, Вадим Карлащук, Горан Тробок, Даниэль Хрман, Срджан Станич
_______________________________

Кто-нибудь может сказать, где эти игроки сейчас и чего они добились? Настоящий ПОЗОР с трансферами был как раз при Червиченко. Плюс скандал с допингом, 1-18 в Лиге Чемпионов и 10-е места в чемпионате России.

И у Червиченко еще открывается рот для смеха над покупками Спартака прямо сейчас?
112910415
112910415
сегодня в 18:10
" доброжелателям " надо пока успокоиться !
посмотрим, как дело пойдёт
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:40
Время покажет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:24
Давайте поверим червю, как никак он оппозиционер федуна.
ABir
ABir
сегодня в 17:22
Что Спартаку плохо, то Червиченко бальзам на душу
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:15
Спартаковским болельщикам не привыкать к гадостям в адрес их команды со стороны Червиченко
beefs
beefs
сегодня в 17:07
ну что поделаешь, такова реальность...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 17:04
.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:03
Когда баба правит вообще ни чего не поймёшь.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:00
Это будет видно, но только не сейчас. Время даст полный ответ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:58
Болельщикам "Спартака" не привыкать. За последние годы под управлением Федуна повидали всякого и настолько окрепли, что уже пожалуй ничего не страшно:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:57
Время покажет...
lotsman
lotsman
сегодня в 16:56
Почему так? А нынешнему президенту нравится.))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:53
До чего же мерзота
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