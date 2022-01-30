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Мостовой: «Не сейчас, так потом Жиго всё равно бы ушёл из „Спартака“»

сегодня, 15:36

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Самуэля Жиго в «Марсель».

Не сейчас, так потом Жиго все равно бы ушел. Если так посудить, то до появления Жиго в «Спартаке» никто его не знал, по крайней мере, в нашей стране. Сейчас Самуэль уйдет, купят другого.

Как оценю работу Каттани? А что Каттани? В футболе всегда есть и будут связи, дружба между агентами, клубами. У него работа такая, приехать в «Спартак», в сумасшедшие условия, провернуть, прокрутить и продать сначала одного, потом купить другого игрока. Пускай он попробует сделать все то же самое без больших денег.

Сможет ли Жиго стать лидером «Марселя»? Вряд ли, потому что во Франции таких футболистов, как Жиго очень много, хоть он и хороший, добротный защитник.

Сейчас будет время, чтобы найти качественного защитника. Ясно, что все другие игроки этого амплуа уступают Самуэлю. Кутепов – участник ЧМ-2018, а после турнира сыграл примерно 20 игр за «Спартак», или, например, Кофрие, которого никто не знал, как он выглядит, приходит и с первого матча становится основным центральным защитником. Задаешься вопросом, а почему так получается.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 16:52
с таким мерзким характером мостовой пытается ещё быть провидцем... это всё от чёрной зависти - это главная черта его характера...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:27
Мастерство Жиго сильно переоценено.
drug01
drug01
сегодня в 16:24
Всё решено
kust07
kust07
сегодня в 16:16
Тоже мне новость,все равно или поздно уходчт из Спартака
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 16:04
Бабки на лавочке и то интереснее и содержательнее рассказывают
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:04
Не он первый, не он последний. Всё течёт и всё меняется, эту истину ещё в древности вывели.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:03
Кто куда уходит на повышение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:55
Свято место пусто не бывает...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:53
МОСТОВОЙ ФИЛОСОВ!
"Рано или поздно солнце зайдёт, рано или поздно солнце взойдёт. И так каждый день".
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:48
Кто то уходит а кто то приходит
beefs
beefs
сегодня в 15:43
идет прорежение состава...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:38
Все рано или поздно уходят!
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