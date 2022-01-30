Мостовой: «Не сейчас, так потом Жиго всё равно бы ушёл из „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника в «Марсель».

Не сейчас, так потом Жиго все равно бы ушел. Если так посудить, то до появления Жиго в «Спартаке» никто его не знал, по крайней мере, в нашей стране. Сейчас Самуэль уйдет, купят другого.

Как оценю работу Каттани? А что Каттани? В футболе всегда есть и будут связи, дружба между агентами, клубами. У него работа такая, приехать в «Спартак», в сумасшедшие условия, провернуть, прокрутить и продать сначала одного, потом купить другого игрока. Пускай он попробует сделать все то же самое без больших денег.

Сможет ли Жиго стать лидером «Марселя»? Вряд ли, потому что во Франции таких футболистов, как Жиго очень много, хоть он и хороший, добротный защитник.