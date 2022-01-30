Мостовой: «Не сейчас, так потом Жиго всё равно бы ушёл из „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Самуэля Жиго в «Марсель».
Не сейчас, так потом Жиго все равно бы ушел. Если так посудить, то до появления Жиго в «Спартаке» никто его не знал, по крайней мере, в нашей стране. Сейчас Самуэль уйдет, купят другого.
Как оценю работу Каттани? А что Каттани? В футболе всегда есть и будут связи, дружба между агентами, клубами. У него работа такая, приехать в «Спартак», в сумасшедшие условия, провернуть, прокрутить и продать сначала одного, потом купить другого игрока. Пускай он попробует сделать все то же самое без больших денег.
Сможет ли Жиго стать лидером «Марселя»? Вряд ли, потому что во Франции таких футболистов, как Жиго очень много, хоть он и хороший, добротный защитник.
Сейчас будет время, чтобы найти качественного защитника. Ясно, что все другие игроки этого амплуа уступают Самуэлю. Кутепов – участник ЧМ-2018, а после турнира сыграл примерно 20 игр за «Спартак», или, например, Кофрие, которого никто не знал, как он выглядит, приходит и с первого матча становится основным центральным защитником. Задаешься вопросом, а почему так получается.
"Рано или поздно солнце зайдёт, рано или поздно солнце взойдёт. И так каждый день".
"Рано или поздно солнце зайдёт, рано или поздно солнце взойдёт. И так каждый день".