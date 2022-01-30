ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ахметов: «У нас не будет проблем сыграться с Языджи»

сегодня, 12:19

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о новичке «армейцев» Юсуфе Языджи.

Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист, у него поставленный удар. Становился чемпионом Франции, это говорит о многом. Думаю, сыграться с ним проблем не будет.

Я знаю несколько слов по-турецки — бывал там, что-то услышал, запомнил. Добавить что-то можем на английском, пошутить. Он хороший парень, с ним очень легко найти общий язык. Серьезным он кажется только сначала. Просто нужен подход (улыбается).

Все новости
Августиняк: «В Польше все были рады, получив в соперники Россию»
Сегодня, 17:14
Червиченко: «Думаю, мы охренеем от этой трансферной кампании „Спартака“»
Сегодня, 16:50
Мостовой: «Не сейчас, так потом Жиго всё равно бы ушёл из „Спартака“»
Сегодня, 15:36
Д. Комбаров: «Зелимхан Бакаев — качественный плеймейкер»
Сегодня, 10:40
Силкин — о Fan ID: «Надо искать компромисс»
Сегодня, 10:18
Депутат: «Пока не объявлено, где будет использоваться Fan ID»
Вчера, 16:46
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:28
Ахметов - сильный кадровик! Он явно усилит отдел кадров Рубина!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:58
Скорее всего у него возникнут проблемы с такимим мастерами как ты !)
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 15:34
РПЛ развращает даже профессионалов. Когда пол команды привыкли пешком ходить по полю, а вне поля только на майбах и бентли
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:08
Ну в Лилле неплохо играл.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:58
Время покажет.....а мы посмотрим.
makkie
makkie
сегодня в 14:25
У нас - это у кого?
Ахметов стабильный лавочник уже, а когда-то в сборную России вызывался)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:28
Турок как турок.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:17
Ильзату поосторожнее надо заигрывать с турком, который приехал только ради "Наташ". Не ровен час и сам "Наташей" станешь...
Futurista
Futurista
сегодня в 13:13
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:38
Ой ! Если он так хорош, то кого то явно посадит на скамейку ( Облякова или тебя))))
Удачи Юсуфу,
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
Посмотрим что и как
Cat01
Cat01
сегодня в 12:26
Всё будет хорошо
fvr77tvw5kxx
fvr77tvw5kxx
сегодня в 12:20
Это весьма любопытно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100