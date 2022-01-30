ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Барселона» близка к подписанию Обамеянга на правах аренды

вчера, 22:21

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу на правах аренды в «Барселону», сообщает The Times.

Ожидается, что «Барселона» будет выплачивать основную часть его заработной платы в размере 350 000 фунтов стерлингов в неделю до конца этого сезона.

Габонский форвард не выступал за «канониров» с 6 декабря после того, как был лишен капитанской повязки за многочисленные дисциплинарные нарушения.

32-летний форвард не присоединился к команде на тренировочном сборе в Дубае и тренировался самостоятельно. До этого у игрока возникли проблемы с сердцем в расположении сборной Габона.

Все новости
Слухи«Барселона» просит за Дембеле €20 млн у ПСЖ. В сделку могут включить Икарди
Сегодня, 00:35
СлухиПСЖ и Дембеле достигли устного соглашения о летнем переходе
Вчера, 22:43
СлухиФорвард киевского «Динамо» Супряга переходит в «Сампдорию»
Вчера, 21:58
Слухи«Манчестер Сити» оформил трансфер Альвареса из «Ривер Плейт»
Вчера, 21:21
Слухи«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров с «Барселоной» по Дембеле
Вчера, 20:21
Слухи«Ливерпуль» работает над трансфером хавбека Карвальо из «Фулхэма»
Вчера, 18:36
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:58
Сомнительный переход, с сердцем не шутят.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:22
Когда он в форме то хорош
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100