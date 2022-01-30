«Барселона» близка к подписанию Обамеянга на правах аренды

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вчера, 22:21

Нападающий «Арсенала» близок к переходу на правах аренды в «Барселону», сообщает The Times.

Ожидается, что «Барселона» будет выплачивать основную часть его заработной платы в размере 350 000 фунтов стерлингов в неделю до конца этого сезона.

Габонский форвард не выступал за «канониров» с 6 декабря после того, как был лишен капитанской повязки за многочисленные дисциплинарные нарушения.

32-летний форвард не присоединился к команде на тренировочном сборе в Дубае и тренировался самостоятельно. До этого у игрока возникли проблемы с сердцем в расположении сборной Габона.