«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров с «Барселоной» по Дембеле

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вчера, 20:21

«Манчестер Юнайтед» не ведет переговоров с «Барселоной» о подписании форварда .

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что английский клуб не делал заявок и не вел переговоров по трансферу Дембеле, несмотря на слухи в британских СМИ .