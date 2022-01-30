«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров с «Барселоной» по Дембеле

«Манчестер Юнайтед» не ведет переговоров с «Барселоной» о подписании форварда Усмана Дембеле.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что английский клуб не делал заявок и не вел переговоров по трансферу Дембеле, несмотря на слухи в британских СМИ.
Ранее сообщалось, что Дембеле перейдёт в клуб АПЛ, если покинет «Барселону» зимой.
Ну либо может и дальше считать себя супер-звездой, и скатываться на дно "а-ля" Балотелли...
Ну либо может и дальше считать себя супер-звездой, и скатываться на дно "а-ля" Балотелли...