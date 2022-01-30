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«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров с «Барселоной» по Дембеле

вчера, 20:21

«Манчестер Юнайтед» не ведет переговоров с «Барселоной» о подписании форварда Усмана Дембеле.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что английский клуб не делал заявок и не вел переговоров по трансферу Дембеле, несмотря на слухи в британских СМИ.

Ранее сообщалось, что Дембеле перейдёт в клуб АПЛ, если покинет «Барселону» зимой.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 21:39
Что и требовалось доказать. После того как руководство Барсы слило журналистам РЕАЛЬНЫЕ требования Дембеле и его агента - желающих связываться с этими "альтернативно-одарёнными", особенно среди топ-клубов, явно не будет. Если Дембеле всё ещё хочет играть в футбол (не исключаю что на жизнь он себе уже заработал, и может выбрать "стриминг"/приставку/вечеринки) - то теперь ему придётся начинать всё с самого начала, и зарабатывать себе репутацию в клубах середняках, за зарплату раз в 10 меньше той что у него СЕЙЧАС в Барселоне.
Ну либо может и дальше считать себя супер-звездой, и скатываться на дно "а-ля" Балотелли...
протон
протон
вчера в 20:29
Пусть сидит на лавке. Его выбор.
Брулин
Брулин
вчера в 20:24
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