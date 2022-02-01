«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.
Журналист Diario Sport Альберт Роже утверждает, что руководство «блауграны» рассматривает возможность предоставить французу Carta de libertad – документ, обозначающий отстранение от работы в клубе, что означает расторжение контракта с футболистом.
Потенциальный покупатель сможет подписать игрока, не выплачивая компенсацию «Барселоне».
Ранее утверждалось, что Дембеле не захотел переходить в «Арсенал».
Почему ломается,потому что нормально не тренируется,мышцы слабы из за этого в игре напрягается от страха перед тренером и слабые не тринированные мышцы рвутся.
Почему нарцисс,терминатор не ломается,потому,что сильно натринированные мышцы у него.
Почему ломается,потому что нормально не тренируется,мышцы слабы из за этого в игре напрягается от страха перед тренером и слабые не тринированные мышцы рвутся.
Почему нарцисс,терминатор не ломается,потому,что сильно натринированные мышцы у него.