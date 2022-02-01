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«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

сегодня, 12:06

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.

Журналист Diario Sport Альберт Роже утверждает, что руководство «блауграны» рассматривает возможность предоставить французу Carta de libertad – документ, обозначающий отстранение от работы в клубе, что означает расторжение контракта с футболистом.

Потенциальный покупатель сможет подписать игрока, не выплачивая компенсацию «Барселоне».

Ранее утверждалось, что Дембеле не захотел переходить в «Арсенал».

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:41
Дембельнется походу скоро игроман...:)... зарплату ему, конечно, заплатят, никуда не денутся.... но тут наверно смысл в том, что они этим жестом как бы публично объявят - "Дембеле плохой".... если б они могли так просто слить его зарплату, давно это сделали бы, они же в отчаянном положении... но не слили... значит, не могут.... теперь же они просто сжигают мосты и показывают, что назад дороги нет, иди нафиг, Усман....тут скорее как всегда профи из Барсы загнали себя в угол когда подписали Обамеянга.... а вообще, Carta de libertad?... звучит как название документа, дарующего рабу свободу....этакий Усман освобождённый...:))))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:41
Одни нехачухи
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:40
Отпустить и забыть, чем скорее, тем лучше.
py634t2n698k
py634t2n698k
сегодня в 12:37
Да и черт с ними.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:37
Мерзкие типы он и его агент,нигде у него не получится,так как лентяй,ломается сразу.
Почему ломается,потому что нормально не тренируется,мышцы слабы из за этого в игре напрягается от страха перед тренером и слабые не тринированные мышцы рвутся.
Почему нарцисс,терминатор не ломается,потому,что сильно натринированные мышцы у него.
протон
протон
сегодня в 12:31
Для него это наверное самый выгодный вариант. Хотя сам футболер хрустальный да и наглый к тому же...
particular
particular
сегодня в 12:25
Дембеле хочет то, что не нужно Барсе... А Барса не желает делать то, что хочется Усману...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:23
Достал он уже всех...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:20
А шоо этого ещё не произошло ???)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:13
Давно пора,одни растройства из за него!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:13
Пускай расторгают на здоровье.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:10
Ну и правильно
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