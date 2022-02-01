«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле

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сегодня, 12:06

Нападающий «Барселоны» может покинуть клуб.

Журналист Diario Sport Альберт Роже утверждает, что руководство «блауграны» рассматривает возможность предоставить французу Carta de libertad – документ, обозначающий отстранение от работы в клубе, что означает расторжение контракта с футболистом.

Потенциальный покупатель сможет подписать игрока, не выплачивая компенсацию «Барселоне».

Ранее утверждалось, что Дембеле не захотел переходить в «Арсенал».