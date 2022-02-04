«Бавария» – «Лейпциг»: прогноз Павла Занозина на матч Бундеслиги 5 февраля

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5 февраля в 20:30 мск «Бавария» принимает «Лейпциг» в 21-м туре чемпионата Германии. Прогноз на этот матч дал известный комментатор, амбассадор Фонбет Павел Занозин.

В какой форме «Бавария»

Мюнхенцы выиграли 9 из 10 последних матчей во всех турнирах. В чемпионате «Бавария» одолела «Майнц» (2:1), «Штутгарт» (5:0), «Вольфсбург» (4:0), «Кёльн» (4:0), «Герту» (4:1) и проиграла «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (1:2). После 20 туров действующий чемпион лидирует с отрывом в 6 очков от дортмундской «Боруссии» и лучшими показателями по забитым (65) и пропущенным (19) мячам. Защитник Альфонсо Дэвис и хавбек Леон Горецка травмированы и не сыграют с «Лейпцигом». Форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг и защитник Буна Сарр отбывают дисквалификацию.

В какой форме «Лейпциг»

«Красные быки» выиграли 4 матча подряд во всех турнирах. «Лейпциг» прошел «Ганзу» в Кубке Германии (2:0) и одолел «Майнц» (4:1), «Штутгарт» (2:0), «Вольфсбург» (2:0) в чемпионате, правда, перед этим уступил «Арминии» (0:2) и сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1). В таблице Бундеслиги саксонцы идут на шестом месте в 18 очках от лидера, при этом делят с «Фрайбургом» и «Майнцем» вторую строчку по пропущенным голам (23). Травмированные защитник Марсель Хальстенберг и вингер Эмиль Форсберг пропускают игру с «Баварией».

«Бавария» – «Лейпциг»: статистика личных встреч

«Бавария» выиграла оба матча у «Лейпцига» в 2021 году (1:0, 4:1), а перед этим команды трижды сыграли вничью – 1:1, 0:0, 3:3.

Прогноз Павла Занозина на матч «Бавария» – «Лейпциг» 5 февраля — Тотал меньше 3 за 2.40

Понятно, что «Бавария» – фаворит, а «Лейпциг» серьезно отстает и идет на шестом месте. Обычно в матчах этих команд мюнхенцы намного лучше, и в первом круге они победили в гостях со счетом 4:1. «Лейпциг» пытается равняться на «Баварию», но недотягивает. На «Альянц Арене» саксонцам нужно быть супераккуратными и сыграть не от себя, а от соперника. Потенциально матч ожидается результативным, но в последних в матчах «Лейпцига» команды забивают не так много мячей. Мне кажется, в этот раз может быть мало голов и разумно взять тотал меньше 3 с хорошим коэффициентом в Линии Фонбет.

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