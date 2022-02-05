Трубин: «При Де Зерби игроки „Шахтёра“ требуют больше друг от друга»

Голкипер донецкого «Шахтёра» рассказал, что изменилось в команде с приходом наставника :

В первую очередь поменялось мышление футболистов на поле, другая тактика. Стали больше требовать и от нас, и игроки требуют больше друг от друга. И, наверное, в менталитете. В клубе много молодых ребят, и нужно, чтобы каждый понимал, что «Шахтёр» заточен только на победу, нет других мест, кроме первого. На каждый матч нужно выходить и доказывать всем, что не зря носишь эту футболку.