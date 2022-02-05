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Трубин: «При Де Зерби игроки „Шахтёра“ требуют больше друг от друга»

сегодня, 11:39

Голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин рассказал, что изменилось в команде с приходом наставника Роберто Де Зерби:

В первую очередь поменялось мышление футболистов на поле, другая тактика. Стали больше требовать и от нас, и игроки требуют больше друг от друга. И, наверное, в менталитете. В клубе много молодых ребят, и нужно, чтобы каждый понимал, что «Шахтёр» заточен только на победу, нет других мест, кроме первого. На каждый матч нужно выходить и доказывать всем, что не зря носишь эту футболку.

Напомним, Де Дзерби назначили главным тренером «Шахтёра» в 2021 году. Ранее специалист работал в «Палермо», «Беневенто», «Сассуоло» и других итальянских командах.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:30
А что ,раньше были только поцелуи ? ))))
Mekail
Mekail
сегодня в 11:52
Удачи вам и играх
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:43
Видно хороший настрой в команде
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