«Что-то пошло не так». Конте — о трансферах «Тоттенхэма» в январе

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о трансферной кампании команды в зимнее трансферное окно.
Напомним, что в январе лондонцы отдали в аренду в другие клубы Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо, Брайна Хиля и Джека Кларка, а также продали Деле Алли в «Эвертон».
Конечно, это было странно. Было странно отправлять в аренду четырех футболистов и продавать одного в январское трансферное окно. Обычно клубы приобретают игроков, чтобы усилиться. Но если вы отправляете в аренду игроков, которых купили в последние два-три сезона, это означает, что что-то пошло не так. Где-то мы допустили ошибки.
«Тоттенхэм» занимает 7-ю позицию в таблице АПЛ, набрав 36 баллов в 20 играх.