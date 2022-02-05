«Что-то пошло не так». Конте — о трансферах «Тоттенхэма» в январе

Наставник «Тоттенхэма» высказался о трансферной кампании команды в зимнее трансферное окно.

Напомним, что в январе лондонцы отдали в аренду в другие клубы , , и , а также продали в «Эвертон».

Конечно, это было странно. Было странно отправлять в аренду четырех футболистов и продавать одного в январское трансферное окно. Обычно клубы приобретают игроков, чтобы усилиться. Но если вы отправляете в аренду игроков, которых купили в последние два-три сезона, это означает, что что-то пошло не так. Где-то мы допустили ошибки.