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«Что-то пошло не так». Конте — о трансферах «Тоттенхэма» в январе

сегодня, 11:30

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о трансферной кампании команды в зимнее трансферное окно.

Напомним, что в январе лондонцы отдали в аренду в другие клубы Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо, Брайна Хиля и Джека Кларка, а также продали Деле Алли в «Эвертон».

Конечно, это было странно. Было странно отправлять в аренду четырех футболистов и продавать одного в январское трансферное окно. Обычно клубы приобретают игроков, чтобы усилиться. Но если вы отправляете в аренду игроков, которых купили в последние два-три сезона, это означает, что что-то пошло не так. Где-то мы допустили ошибки.

«Тоттенхэм» занимает 7-ю позицию в таблице АПЛ, набрав 36 баллов в 20 играх.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:16
Он имел в виду, что руководство клуба плохо сработало и он недоволен. Конте при любой промашке руководства всегда говорит, он свое реноме топ-тренера рьяно защищает
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:08
Что он имел в виду, что против его воли отдали футболистов?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:50
Долго он там не проработает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:29
    Илья85
    Илья85 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 12:26
    Не подошли под игровую схему Конте .
    протон
    протон
    сегодня в 12:24
    Или тренер не смог раскрыть их потенциал
    Илья85
    Илья85
    сегодня в 12:20, ред.
    Эти игроки покупались под разных тренеров. Поэтому так вышло . Надо было перед покупкой определиться,нужны ли предыдущии
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:58
    В последнее время у шпор все идет не так....:(
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:38
    Пошли ошибки
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 11:38
    Слабая работа селекционеров
    asraeil
    asraeil
    сегодня в 11:31
    С начало обычно думают а потом делают
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