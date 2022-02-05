Рангник подверг критике судью матча за гол «Мидлсбро» после игры рукой

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о голе «Мидлсбро» в 1/16 финала Кубка Англии. Во время передачи мяч попал в руку Данкану Уотмору, после чего Мэтт Крукс забил мяч в сетку ворот.
Гол вообще не должен был быть засчитан. Удивительно, что его засчитали. Это была очевидная игра рукой. Мне бы не понадобился VAR, это должен был увидеть сам судья, но VAR не должен был засчитывать гол.
Насколько я знаю, судья и VAR решили, что это было случайно. Как это может быть случайностью, если мяч касается его руки, он контролировал снаряд рукой. Не могу понять, как это может быть совпадением.
Напомним, основное время поединка завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 7:8. Единственный удар за МЮ не реализовал Энтони Эланга.