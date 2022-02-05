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Рангник подверг критике судью матча за гол «Мидлсбро» после игры рукой

сегодня, 08:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсброЗакончился после серии пенальти

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о голе «Мидлсбро» в 1/16 финала Кубка Англии. Во время передачи мяч попал в руку Данкану Уотмору, после чего Мэтт Крукс забил мяч в сетку ворот.

Гол вообще не должен был быть засчитан. Удивительно, что его засчитали. Это была очевидная игра рукой. Мне бы не понадобился VAR, это должен был увидеть сам судья, но VAR не должен был засчитывать гол.

Насколько я знаю, судья и VAR решили, что это было случайно. Как это может быть случайностью, если мяч касается его руки, он контролировал снаряд рукой. Не могу понять, как это может быть совпадением.

Напомним, основное время поединка завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Манчестер Юнайтед» проиграл со счётом 7:8. Единственный удар за МЮ не реализовал Энтони Эланга.

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Все комментарии
marut
marut
сегодня в 11:04
Свои нужно было забивать и проблем бы не было
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:26
Надо же , оказывается и такое случается товарищ Рангник.
4RT
4RT
сегодня в 09:37
Этому он явно в РПЛ научился,всё на судей валить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:52
Удар Рангнику ниже пояса от Мидлсбро.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:48
Очевидно что мяч попал в руку и гол нельзя было засчитывать, но то что МЮ играя своим сильнейшим составом, против команды из чемпионшипа ничего не смог сделать, наводит на грустные мысли. Смотреть было противно на их игру. Этого немецкого шарлатана гнать надо быстрее.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:48
Иметь столько моментов и не забивать, а после всего этого искать виноватых. С такой результативностью высоко не подняться в турнирной таблице и тем более выиграть Кубок Англии. Удачи
ДСА
ДСА
сегодня в 08:39
Во всем виноват судья.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:33
А то что МЮ запорол пенальти и много голевых моментов, так это пустяк. Главное судья виноват
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:33
Самим надо было забивать.
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