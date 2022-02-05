Рангник подверг критике судью матча за гол «Мидлсбро» после игры рукой

Наставник «Манчестер Юнайтед» высказался о голе «Мидлсбро» в 1/16 финала Кубка Англии. Во время передачи мяч попал в руку Данкану Уотмору, после чего Мэтт Крукс забил мяч в сетку ворот.

Гол вообще не должен был быть засчитан. Удивительно, что его засчитали. Это была очевидная игра рукой. Мне бы не понадобился VAR , это должен был увидеть сам судья, но VAR не должен был засчитывать гол.