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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

вчера, 15:00

Сегодня состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.

«Лутон Таун» — «Челси»

«Кристал Пэлас» — «Сток Сити»

«Питерборо» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль»/«Кардифф» — «Норвич»

«Саутгемптон» — «Вест Хэм»

«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»

«Ноттингем Форест»/«Лестер» — «Хаддерсфилд»

«Эвертон» — «Борнмут»/«Борэм Вуд»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:25
К финалу по-любому останутся сильнейшие.
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:01, ред.
    Loko57
    Loko57
    вчера в 16:25
    У всех есть шанс.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:40
    только давайте без надуманного нытья. Всё ровно распределили
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Cat01 (раскрыть)
    вчера в 15:23
    Как и МС, Эвертону, Тоттенхэму, Лестеру получившим соперников из Чемпионшипа.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 15:22
    Есть интересные пары
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:13
    Челси везёт
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 15:12, ред.
    Две более менее стоющие вывески
    Святые против молотобойцев и боро против тоттенхэма....
    Остальное так себе, хотя болельщикам Питерборо будет интересно посмотреть матч своих парней против Сити.....
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:05
    «Тоттенхэм» держись.
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