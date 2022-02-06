Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.
«Лутон Таун» — «Челси»
«Кристал Пэлас» — «Сток Сити»
«Питерборо» — «Манчестер Сити»
«Ливерпуль»/«Кардифф» — «Норвич»
«Саутгемптон» — «Вест Хэм»
«Мидлсбро» — «Тоттенхэм»
«Ноттингем Форест»/«Лестер» — «Хаддерсфилд»
«Эвертон» — «Борнмут»/«Борэм Вуд»
Святые против молотобойцев и боро против тоттенхэма....
Остальное так себе, хотя болельщикам Питерборо будет интересно посмотреть матч своих парней против Сити.....
Святые против молотобойцев и боро против тоттенхэма....
Остальное так себе, хотя болельщикам Питерборо будет интересно посмотреть матч своих парней против Сити.....