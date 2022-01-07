«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
«Атлетико Балеарес» – «Валенсия»
«Жирона» – «Райо Вальекано»
«Спортинг» Хихон – «Кадис»
«Эльче» – «Реал»
«Реал Сосьедад» – «Атлетико»
«Бетис» – «Севилья»
«Атлетик» – «Барселона»
«Мальорка» – «Эспаньол»
Также вызывают интерес пары: Реал Сосьедад - Атлетико и Бетис - Севилья. Однако эти команды могут не бросить на кубок все силы. Фаворитами я вижу Атлетико и Бетис.
Валенсия и Реал должны проходить своих соперников без проблем.
За остальные пары сказать не могу.
Также вызывают интерес пары: Реал Сосьедад - Атлетико и Бетис - Севилья. Однако эти команды могут не бросить на кубок все силы. Фаворитами я вижу Атлетико и Бетис.
Валенсия и Реал должны проходить своих соперников без проблем.
За остальные пары сказать не могу.