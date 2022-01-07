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«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании

вчера, 15:19

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

«Атлетико Балеарес» – «Валенсия»

«Жирона» – «Райо Вальекано»

«Спортинг» Хихон – «Кадис»

«Эльче» – «Реал»

«Реал Сосьедад» – «Атлетико»

«Бетис» – «Севилья»

«Атлетик» – «Барселона»

«Мальорка» – «Эспаньол»

«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании

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Все комментарии
NOVA
NOVA ответ da da da (раскрыть)
вчера в 20:44
    NOVA
    NOVA
    вчера в 20:44
    ну наконец то Реалу хоть соперник по легче, а не как обычно!! хотя они могут расслабиться и кюать, ни дай Бог!!!
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 18:43
    Для любителей испанского футбола будет три топ матча Реал Сосьедад -Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао - Барселона , и Севильское дербы, и это на стадии 1/8 финала....
    da da da
    da da da
    вчера в 18:14, ред.
    Реалу повезло смотрю,хотя чего удивляться))
    1 984
    1 984
    вчера в 18:01, ред.
    Самая интригующая пара: Атлетик - Барселона. Атлетик занимает не своё место в чемпионате, а Барселона переживает непростые времена. Для обоих клубов кубок - возможность скрасить сезон. Жаль, что одна из них вылетит на столь раннем этапе. Впрочем, этим кубок и прекрасен. Шансы здесь 50:50.

    Также вызывают интерес пары: Реал Сосьедад - Атлетико и Бетис - Севилья. Однако эти команды могут не бросить на кубок все силы. Фаворитами я вижу Атлетико и Бетис.

    Валенсия и Реал должны проходить своих соперников без проблем.

    За остальные пары сказать не могу.
    Мaлик
    Мaлик
    вчера в 16:40
    Много интересных матчей
    протон
    протон
    вчера в 16:37
    Пересу этот кубок особо и не нужен
    Последние сезоны в кубке это история любви между Атлетиком и Барсой )))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:36
    Валенсии очень повезло.
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    вчера в 15:57
    Ого го. Да...
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 15:53
    Ну и пара/
    bonek
    bonek
    вчера в 15:51
    Болельщиков Барсы поздравляю с уходом коутиньо..наконец таки это свершилось!! Ураа!!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 15:48
    Хороший расклад получился....
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:47
    Это будет почти финал
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 15:45
    Атлетико - Реал Сосьедад самая обидная пара. Кто бы не проиграл, кубок лишится очень интересного участника на столь ранней стадии.
    David Young
    David Young
    вчера в 15:43
    Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид

    Реал Бетис - Севилья

    Атлетик Бильбао - Барселона

    На мой взгляд самые интересные пары и самые интригующие в плане того кто пройдёт дальше.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 15:37
    надеюсь Кадис и Атлетик пройдут дальше
    beefs
    beefs
    вчера в 15:31
    Интригующий матч намечается, посмотрим м удовольствием...
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