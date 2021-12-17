Сборная России сыграет в Лиге Наций 2022/23 с Исландией, Израилем и Албанией. Отличный шанс подняться в топ-дивизион

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17 декабря 2021, 15:00

Третья попытка — счастливая?

Сборная России — «вечно вторая» во втором дивизионе Лиги Наций

Турнир УЕФА , созданный ради сокращения многочисленных и скучных товарищеских матчей, уже стал частью футбольной реальности. Два розыгрыша позади, Португалия и Франция обзавелись титулами, а вчера состоялась жеребьевка группового этапа третьего созыва Лиги Наций. Сборная России снова начнет в Лиге B, втором по силе дивизионе, из которого постарается выбраться с третьей попытки.

В двух предыдущих розыгрышах сборная России под руководством Станислава Черчесова была близка к попаданию в топ-лигу, где соревнуются между собой сильнейшие сборные Европы, но каждый раз поражения в последних турах ставили крест на наших надеждах. В Лиге Наций 2018/19 опередили Турцию, но уступили первое место Швеции, которая при равенстве очков в таблице превзошла нашу команду по личным встречам (0:0; 0:2).

В Лиге Наций 2020/21 сборная России начала за здравие, а продолжила за упокой: две победы в сентябре, две ничьи в октябре, два поражения в ноябре, в том числе 0:5 от Сербии. Причем на повышение пошли вовсе не сербы, занявшие третье место, а команда Венгрии. Сборная России снова осталась второй, в следующем году будет предпринята третья попытка пробиться в Лигу A. И жребий, нужно сказать, благоволит к нашим парням.

Исландия, Израиль, Албания — наши соперники по группе Лиги Наций 2022/23

В четверг вечером в Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Наций 2022/23. Думаю, все согласятся, что сборная России попала в квартет, где должна считаться абсолютным фаворитом. А ведь были куда более суровые варианты: вместо прошедшей свой Исландии нам могли достаться шведы или боснийцы, а из третьей корзины вытащили Израиль, хотя рядом были шарики с Сербией, Ирландией и Румынией. Да и Албания выглядит более легким соперником, чем Словения с Облаком и Иличичем, против которой играли в отборе ЧМ -2022, или Черногория.

Сборная Исландии (62-е место в рейтинге ФИФА ). Благодаря выходу в четвертьфинал Евро-2016 и попаданию на ЧМ -2018 сборная Исландии высоко котировалась перед запуском Лиги Наций и попала в топ-дивизион, где продержалась два розыгрыша из-за проведенных между ними турнирных реформ. За два турнира «викинги» провели 10 матчей против Бельгии (пересекались дважды), Швейцарии, Дании и Англии. Проиграли во всех 10 встречах, общий счет — 4:30.

После всплеска, пришедшегося на Евро-2016 и ЧМ -2018, исландцы вернулись к своему обычному состоянию. Скажем, в отборочной группе ЧМ -2022 они сумели опередить только Лихтенштейн, выше в таблице не только Германия, но и Северная Македония, Румыния и Армения.

Странно сложилась судьба недавних героев. Гильфи Сигурдссона летом обвинили в педофилии, де-факто его карьера завершена. В октябре капитана Арона Гуннарсона вывели из состава сборной из-за обвинения в изнасиловании 11-летней давности, а вратарь Ханнес Халльдоурссон пока не повесил перчатки на гвоздь, но больше внимания уделяет творческой карьере: в этом году он снял комедийный фильм про полицейских-геев, с которым даже попал в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно.

Сборная Израиля (79-е место в рейтинге ФИФА ). На сегодняшний день именно Израиль выглядит самым серьезным противником сборной России в Лиге Наций. Во-первых, традиционно неудобный соперник для сборной России: в последних 7 встречах между у нас три победы, три поражения и ничья. Проигрывали израильтянам при Романцеве, Газзаеве и Хиддинке.

Во-вторых, Израиль силен на своем поле: в отборе ЧМ -2022 не проиграли дома Шотландии (1:1) и разгромили Австрию, которая играла в плей-офф Евро-2020, со счетом 5:2. И Давид Алаба не помог. В-третьих, у Израиля довольно серьезная линия атаки: тут и Эран Захави, и Манор Соломон из «Шахтера», и Мунас Даббур с Шоном Вайссманом. Забили 23 мяча в отборе ЧМ -2022, но мощь атаки уравновешивается дырами в оборону — пропустили 21.

Сборная Албании (66-е место в рейтинге ФИФА ). Со сборной Албании на футбольных полях пересекались лишь однажды — в отборе Евро-2004, и тогда сборная России обменялась домашними победами с албанцами: в Волгограде выиграли с разгромным счетом 4:1, а вот в Тиране неожиданно уступили 1:3. Албания — крепкая команда, у которой в составе защитники «Аталанты», «Ромы» и «Лацио». И это не единственные футболисты из топ-лиг.

В отборочном турнире ЧМ -2022 заняли третье место, отстав на два очка от Польши, зато опередили Венгрию, которая в прошлой Лиге Наций оказалась выше российской сборной. Не думаю, что эту группу можно назвать «дармовой» для сборной России, ведь нашу команду тоже не назовешь грандом, однако это действительно благосклонный жребий.

Валерий Карпин о соперниках по Лиге Наций 2022/23:

Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас в «Ростове» было четыре исландских игрока, и все четверо были футболистами сборной. Поэтому эту команду хорошо знаю. Возможно, сейчас и в этом году результаты у них были не самыми лучшими. Так что я считаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут биться за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы. Ситуация немного двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи. С другой стороны, хочется попробовать и новых футболистов, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и в то же время дать игровую практику ребятам, возможно, не самым основным. Но это не должно отразиться на результате.

Следите за Лигой Наций в 2022 году: 1-й и 2-й туры будут сыграны 2-8 июня; 3-й и 4-й туры — 8-14 июня; 5-й и 6-й туры — 22-27 сентября.