«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем». Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Лиги

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Английской Лиги.
«Арсенал» — «Ливерпуль»
«Челси» — «Тоттенхэм»
Поединки пройдут 3 и 10 января, а финал состоится 27 февраля на стадионе «Уэмбли».
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Английской Лиги.
«Арсенал» — «Ливерпуль»
«Челси» — «Тоттенхэм»
Поединки пройдут 3 и 10 января, а финал состоится 27 февраля на стадионе «Уэмбли».
АХАХАХАХАХАХА
АХАХАХАХАХАХА
Я нигде не переобувался и нигде не сливался в отличии от тебя.
У тебя память отсутствует, хотя ты заявляешь, что я вечно переобувался, а сам при этом ничего вспомнить не можешь.
Если делаешь такое заявление значит должен что-то помнить, но это, видимо, не в твоём случае.
Я нигде не переобувался и нигде не сливался в отличии от тебя.
У тебя память отсутствует, хотя ты заявляешь, что я вечно переобувался, а сам при этом ничего вспомнить не можешь.
Если делаешь такое заявление значит должен что-то помнить, но это, видимо, не в твоём случае.
Какие же жалкие попытки.
АХАХАХАХАХА
Какие же жалкие попытки.
АХАХАХАХАХА
Какая же жалкая попытка.
С памятью то совсем плохо.
АХАХАХАХАХА
Какая же жалкая попытка.
С памятью то совсем плохо.
АХАХАХАХАХА
Вчера и сегодня ты переобулся говоря о Ливерпуле😂🤦🏽♂️ Какой ещё факт тебе нужен?? Переобулся же? Переобулся! Факт? Фааакт))
Вчера и сегодня ты переобулся говоря о Ливерпуле😂🤦🏽♂️ Какой ещё факт тебе нужен?? Переобулся же? Переобулся! Факт? Фааакт))
Тухель - Конте
нормальный жребий
Этот кубок будет более значимым и более нужен Артете и Конте
посмотрим кто возьмёт его по итогу
Тухель - Конте
нормальный жребий
Этот кубок будет более значимым и более нужен Артете и Конте
посмотрим кто возьмёт его по итогу
Ливерпуль вчера полусмешанным составом оказался сильнее очень крепкого Лестера, и дважды по ходу матча отыгрывал приимущество гостей в 2 мяча.
Пройдет ли Арсенал в финал, сложно сказать, но раньше времени сдаваться не стоит.
Ливерпуль вчера полусмешанным составом оказался сильнее очень крепкого Лестера, и дважды по ходу матча отыгрывал приимущество гостей в 2 мяча.
Пройдет ли Арсенал в финал, сложно сказать, но раньше времени сдаваться не стоит.
Сам съезжаешь, а правильно, фактов то нет.
Сам съезжаешь, а правильно, фактов то нет.
Я тебе ФАКТ примера привёл ниже, ты съезжаешь...о чем с тобой вообще говорить тогда
Я тебе ФАКТ примера привёл ниже, ты съезжаешь...о чем с тобой вообще говорить тогда