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«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем». Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Лиги

вчера, 08:57

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Английской Лиги.

«Арсенал» — «Ливерпуль»

«Челси» — «Тоттенхэм»

Поединки пройдут 3 и 10 января, а финал состоится 27 февраля на стадионе «Уэмбли».

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DEIVID_853
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сегодня в 10:26
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            Ilya Seedyakin
            Ilya Seedyakin
            вчера в 16:20
              DEIVID_777
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              вчера в 15:59
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                вчера в 15:58
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                  вчера в 15:55
                    Bensurr
                    Bensurr
                    вчера в 15:52
                    Пора Ливерпуль выйграть этот трофей давно не выиграли
                    ЮГ РОССИИ
                    ЮГ РОССИИ
                    вчера в 14:34
                    Может матч ТВ сподобится показать все три матча
                    ОПС
                    ОПС
                    вчера в 13:26
                    Игры обещают быть интересными.
                    SHMEL
                    SHMEL
                    вчера в 13:12
                    Вероятнее всего Челси с Ливерпулем разыграют трофей.
                    Ilya Seedyakin
                    Ilya Seedyakin
                    вчера в 13:10
                    Как же збс в новогодние насладиться чисто-английским футболом. Достану винтажный сервиз, заварю чай и пару лордов позову
                    Klaus-S
                    Klaus-S
                    вчера в 12:39
                    Норм. Арсенал пожалуй самый удобный соперник для Ливерпуля по полуфиналу из тех кто были.
                    Ironigor
                    Ironigor
                    вчера в 11:21
                    Классный финал будет в любом случае!
                    Дмитрий Климович 3
                    Дмитрий Климович 3 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
                    вчера в 11:10
                    Неее, 0-0 это грустно, пусть будет 5-5 2 удаления 3 пенальти и крутой замес прям мочилово
                    DEIVID_777
                    DEIVID_777 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
                    вчера в 10:56
                    Пусть 0-0 сыграют.
                    Дмитрий Климович 3
                    Дмитрий Климович 3 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
                    вчера в 10:54
                    А при чём тут кони,я те про Арсенал пишу,пусть Ливер с Арсеналом зарубятся как вчера прям чтоб результативная ничья и пенальти
                    IKER-RAUL
                    IKER-RAUL
                    вчера в 10:48
                    Артета - Клопп
                    Тухель - Конте
                    нормальный жребий
                    Этот кубок будет более значимым и более нужен Артете и Конте
                    посмотрим кто возьмёт его по итогу
                    A.S.A
                    A.S.A
                    вчера в 10:48
                    Все 4 полуфиналиста одинаково хороши, и о большому счету не особо важно было с кем играть полуфинальные матчи. Сейчас главное что бы из-за COVIDной вспышки не отменяли матчи.
                    Ливерпуль вчера полусмешанным составом оказался сильнее очень крепкого Лестера, и дважды по ходу матча отыгрывал приимущество гостей в 2 мяча.
                    Пройдет ли Арсенал в финал, сложно сказать, но раньше времени сдаваться не стоит.
                    DEIVID_777
                    DEIVID_777 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
                    вчера в 10:31
                    Кони никогда так не сыграют.
                    DEIVID_777
                    DEIVID_777 ответ Romeo 777 (раскрыть)
                    вчера в 10:30
                    Ты же сказал, что я постоянно переобуваюсь. Факты в студию. Покажи где до этого я переобувался.
                    Сам съезжаешь, а правильно, фактов то нет.
                    Romeo 777
                    Romeo 777 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
                    вчера в 10:26
                      Дмитрий Климович 3
                      Дмитрий Климович 3
                      вчера в 10:16
                      Хочу такую же игру как была вчера!
                      протон
                      протон ответ 112910415 (раскрыть)
                      вчера в 10:12, ред.
                      Для Челси логично будет слить КЛ. Помимо КЛ у Челси оказывается зимой есть еще клубный ЧМ. Пол состава отсутстствует на данный момент. Правильно что молодежка будет, выиграют - хорошо, нет так нет. Челси нужно поправлять турнирное положение, пока что виден спад. Но мне бы хотелось что бы Челси взял этот кубок.
                      112910415
                      112910415
                      вчера в 10:10
                      одолеет ли в финале Ливерпуль Челси, вот в чем вопрос
                      DEIVID_777
                      DEIVID_777
                      вчера в 10:01
                        DEIVID_777
                        DEIVID_777 ответ Romeo 777 (раскрыть)
                        вчера в 10:00
                        Давай примеры, ты же так уверен, что я до этого переобувался. Примеры? Что память слабая? Не помнишь ничего?
                        Romeo 777
                        Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
                        вчера в 09:58
                        Пожалуй ты прав) и смысле нет в этом, последую твоему примеру
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