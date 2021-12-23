«Арсенал» сыграет с «Ливерпулем». Жеребьёвка 1/2 финала Кубка Лиги

«Тренер сборной должен быть порядочным, а не показушником». Дзюба — воплощение чести и совести Но за сборную России больше не сыграет.

Кошмар для вратаря «Спартака» и потерявшиеся таланты. Антисборная первой части сезона РПЛ Подбадриваем футболистов, которые могут играть лучше.