Архитектор современного «Аякса» покидает клуб со скандалом. Марк Овермарс влип в историю

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вчера, 19:00

Все в шоке.

«Овермарс покидает „Аякс“ немедленно»

Сегодня утром пришла громкая новость из Нидерландов: проработавший почти 10 лет в должности спортивного директора «Аякса» и добившийся немалых успехов Марк Овермарс покидает легендарный клуб со скандалом. В пресс-релизе «Аякса» сказано, что решение принято самим Марком после консультаций с наблюдательным советом клуба и генеральным директором Эдвином ван дер Саром, а причина — в серии «неуместных сообщений», которые Овермарс на протяжении долгого времени отправлял нескольким коллегам-женщинам.

Эвфемизм «неуместные сообщения», по всей вероятности, прячет за собой какую-то грязную историю с харрасментом, причем немедленное выдворение Овермарса из клуба говорит о серьезности проступка. Вряд ли Марк просто звал девушек на кофе чаще, чем это было прилично. Впрочем, прямое именование причины ухода подразумевает, что скоро может начаться судебный процесс, во время которого «Аякс» не желает быть связанным с ответчиком. Овермарс напоследок получил трибуну для извинений на официальном сайте клуба:

Мне очень стыдно. На прошлой неделе клуб узнал о моем поведении, меня подвергли осуждению за это. К сожалению, я не осознавал, что перешел черту, но в последние дни четко это уяснил. Я вдруг ощутил огромное давление. Приношу свои извинения. Безусловно, для человека в моем положении такое поведение неприемлемо. Теперь я тоже это вижу. Но уже слишком поздно. Сейчас нет другого выхода, кроме как уйти из «Аякса». Эта ситуация оказывает большое влияние на мою личную жизнь, поэтому я прошу всех оставить в покое меня и мою семью.

Дальше он сам по себе.

10 лет на посту

Марк Овермарс играл за «Аякс» на протяжении пяти сезонов (1992-1997), за это время он выиграл с амстердамцами три чемпионских титула, Лигу чемпионов 1994/95 и еще несколько трофеев. С лета 2012 года бывший звездный футболист, который также играл за «Барселону», «Арсенал» и сборную Нидерландов, занимает пост спортивного директора «Аякса». Недавно Овермарс продлил свой контракт с клубом до конца сезона 2025/26

За 10 лет, которые Марк провел на позиции «директора по футболу», «Аякс» добился существенного прогресса после пробуксовки, случившейся в начале XXI века: были завоеваны четыре национальных титула, но куда важнее попадание в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов, а также экономические успехи, связанные с трансферами.

Если заглянете в историю трансферов «Аякса», то убедитесь, что шесть самых дорогостоящих продаж амстердамского клуба за всю историю — дело ловких рук Марка Овермарса: Френки Де Йонг (в «Барселону» за 86 млн евро), Матийс Де Лигт (в «Ювентус» за 85.5), Давинсон Санчес (в «Тоттенхэм» за 42), Хаким Зиеш (в «Челси» за 40), Донни ван де Бек (в «Манчестер Юнайтед» за 39) и Аркадиуш Милик (в «Наполи» за 32).

«Аякс» точно не рад уходу Овермарса

Потеря идеолога успешной спортивной стратегии клуба станет большим ударом по «Аяксу». Председатель наблюдательного совета клуба Лин Мейджард назвал Овермарса «лучшим спортивным директором, который когда-либо был у „Аякса“», при этом подчеркнул, что сохранить специалиста в структуре клуба не представлялось возможным, потому что «Марк действительно перешел черту».

Это драматичная и болезненная ситуация для всех, кто в нее вовлечен — начиная от женщин, подвергшихся домогательствам Овермарса, и заканчивая клубом, потерявшим ключевого менеджера в разгар сезона. Уже поползли разговоры, что эта ситуация повлечет за собой потерю еще и Эрика тен Хага, который считается основным претендентом на пост тренера в «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг всегда давал понять, что не собирается сбегать из «Аякса» через черный ход и намерен оставить о себе добрую память, однако резкий уход спортивного директора грозит клубу периодом турбулентности. И это может подтолкнуть Эрика к решению взяться за новый проект в другой стране, тем более приглашение из «Манчестер Юнайтед» само по себе выглядит соблазнительно.

«Ужасная ситуация для всех»

Естественно, никак не мог остаться в стороне генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. Эта ситуация станет проверкой его менеджерских способностей, ведь гендир ван дер Сар не работал в «Аяксе» без спортдира Овермарса. Эдвин должен взять временно принять на себя ручное управление спортивными процессами, окружить заботой тен Хага и подыскать преемника Овермарсу, который не уронит «Аякс» после стольких лет развития. Впрочем, пока ван дер Сар в шоке, как и все остальные:

Нахожу эту ситуацию ужасной для всех. В своей роли я чувствую ответственность за помощь коллегам. Безопасный спортивный и рабочий климат очень важен, теперь мы должны заботиться об этом еще внимательнее. Марк и я знакомы с начала 1990-х, мы играли в «Аяксе» и сборной, на протяжении 10 лет являемся коллегами в руководстве «Аякса». Это очень внезапный конец. Новость стала ударом для всех в клубе.

Отставка Овермарса потрясла не только «Аякс», но и всех в Нидерландах, потому что Марк Овермарс — общепризнанно лучший спортивный директор, который когда-либо работал в «Аяксе». Ему удалось обеспечить столь редко в футболе сочетание мегарезультатов и мегаприбыли. На данный момент у «Аякса» нет ни одного кандидата на позицию спортивного директора. Клуб давно не изучал этот рынок и рассчитывал на долгое сотрудничество с Овермарсом, который ушел и оставил всех в шоковом состоянии.