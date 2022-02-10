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Мозес – о продлении контракта: «„Спартак“ — это мой клуб»

сегодня, 21:51

31-летний нигерийский хавбек «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление соглашения с «красно-белыми» до лета 2024 года:

Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» — это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает. Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!

Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли — топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трех лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю все, чтобы все вместе мы пришли к успеху!

Напомним, что в минувшем сезоне 31-летний футболист играл за «красно-белых» на правах аренды из «Челси», а затем подписал полноценный контракт.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:47, ред.
И тебе успехов Витя, вместе с командой!
Это очень хорошая новость. Витя, пожалуй, единственный топовый игрок в сегодняшнем Спартаке.
ABir
ABir
сегодня в 22:42
Мозес красавец! На своём месте и с большой пользой для команды
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 22:32
Свой родной, который наверное с детства за Спартак Мозес и какой то там не свой Бакаев...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:12
Москва - Россия Это то что парню надо , чтобы раскрыться
drug01
drug01
сегодня в 22:12
Родной клуб
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 22:06
...на кафтан раскроиться он должен? Есть ещё шансы,что он РАСКРОЕТСЯ.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:05
КУпи этот бесхозный клуб,пока его Зарема арабским шейхам в гарем не сбагрила!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:05
Рад если он раскроиться
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