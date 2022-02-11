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Четыре клуба АПЛ готовы подписать Фелиша

сегодня, 13:07

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может в ближайшее время сменить клубную прописку. Игрок хотел бы покинуть стан «матрасников». За ситуацией вокруг португальца следят 4 клуба АПЛ: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Окружение игрока советует ему рассмотреть варианты с английскими клубами.

«Атлетико» потратил на покупку Фелиша 127 млн евро, но готов с ним расстаться за 100 млн.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:31
Челси....не думаю, им другие позиции нужнее
По манере игры это больше Гвардиолавский игрок, так что МС вариант более подходящий.
МЮ могут прикупить его и увеличить португальскую диаспору, может в такой компании он заиграет лучше
Арсенал...вы серьезно?! Чтоб мы купили кого то да еще и за 100 лямов....смех да и только
Bensurr
Bensurr
сегодня в 14:18, ред.
100 млн евро за Фелиша? Смехота хотя Мс могут и купить раз они столько заплатили за Грилиша
allemz
allemz
сегодня в 13:41
Сами лоханулись и таких же лохов ищут, с такой игрой даже Зенит побрезгует 50к выложить за него
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:29
С его уровнем игры продажа за 50-60 млн уже будет успехом.
Атлетико сильно переплатил в 2019, поверив в юного игрока.
3j6jhf9dhebp
3j6jhf9dhebp
сегодня в 13:12
Хорошо, когда есть выбор
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:10
Слишком много за него.
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