Четыре клуба АПЛ готовы подписать Фелиша

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может в ближайшее время сменить клубную прописку. Игрок хотел бы покинуть стан «матрасников». За ситуацией вокруг португальца следят 4 клуба АПЛ: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Окружение игрока советует ему рассмотреть варианты с английскими клубами.
«Атлетико» потратил на покупку Фелиша 127 млн евро, но готов с ним расстаться за 100 млн.
По манере игры это больше Гвардиолавский игрок, так что МС вариант более подходящий.
МЮ могут прикупить его и увеличить португальскую диаспору, может в такой компании он заиграет лучше
Арсенал...вы серьезно?! Чтоб мы купили кого то да еще и за 100 лямов....смех да и только
По манере игры это больше Гвардиолавский игрок, так что МС вариант более подходящий.
МЮ могут прикупить его и увеличить португальскую диаспору, может в такой компании он заиграет лучше
Арсенал...вы серьезно?! Чтоб мы купили кого то да еще и за 100 лямов....смех да и только
Атлетико сильно переплатил в 2019, поверив в юного игрока.
Атлетико сильно переплатил в 2019, поверив в юного игрока.