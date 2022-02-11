Четыре клуба АПЛ готовы подписать Фелиша

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сегодня, 13:07

Нападающий «Атлетико» может в ближайшее время сменить клубную прописку. Игрок хотел бы покинуть стан «матрасников». За ситуацией вокруг португальца следят 4 клуба АПЛ : «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Окружение игрока советует ему рассмотреть варианты с английскими клубами.

«Атлетико» потратил на покупку Фелиша 127 млн евро, но готов с ним расстаться за 100 млн.