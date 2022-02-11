«Челси» готов летом расстаться с Кепой

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может летом покинуть команду, сообщает The Times.
По информации источника, «синие» готовы продать вратаря во время летнего трансферного окна, если получат достойное предложение.
Испанец играет за «Челси» с 2018 года. Контракт Кепы с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 10 млн евро.
В текущем розыгрыше АПЛ Аррисабалага сыграл в 4 матчах, в которых пропустил 2 мяча. Дважды голкипер сохранил свои ворота «сухими».
Лондонцы сделали из него самого дорогого вратаря мира (80 миллионов евро), но как показало время Кепа вратарь среднего уровня с амбициями Наполеона. Как бы не сглаживали скандал с Сарри, Кепа тогда повёл себя с нехорошей стороны, но выгнать его просто не могли, так как вложили в него много уж денег. Сейчас же Кепа стоит всего 10 миллионов евро и держать с очно огромной зарплатой (10 миллионов евро в год) посредственного вратаря даже Челси позволить не может. Вот только найдётся ли кто купит Кепу?
Лондонцы сделали из него самого дорогого вратаря мира (80 миллионов евро), но как показало время Кепа вратарь среднего уровня с амбициями Наполеона. Как бы не сглаживали скандал с Сарри, Кепа тогда повёл себя с нехорошей стороны, но выгнать его просто не могли, так как вложили в него много уж денег. Сейчас же Кепа стоит всего 10 миллионов евро и держать с очно огромной зарплатой (10 миллионов евро в год) посредственного вратаря даже Челси позволить не может. Вот только найдётся ли кто купит Кепу?