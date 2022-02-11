«Челси» готов летом расстаться с Кепой

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сегодня, 12:06

Голкипер лондонского «Челси» может летом покинуть команду, сообщает The Times.

По информации источника, «синие» готовы продать вратаря во время летнего трансферного окна, если получат достойное предложение.

Испанец играет за «Челси» с 2018 года. Контракт Кепы с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 10 млн евро.