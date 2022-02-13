«Динамо» и «Ригас ФС» победителя не выявили

В товарищеском матче «Динамо» и «Ригас ФС» разошлись миром — 1:1.
Голом в составе номинальных хозяев отметился Арсен Захарян (47’), в составе гостей отличился Андрей Илич (21’).
Напомним, что «Динамо» скоро предстоит сыграть матч в РПЛ против «Химок» (26 февраля).
так и не сподобились.
Один Ярик Гладышев напорол столько, что впору складывать нереализованное
в большую отдельную коробку.
Мало того, рижане к середине тайма и сами взялись агрессивно прессинговать,
что у них неплохо получалось. На 27' они именно прессингом душанули
динамовскую оборону и открыли счёт..)
Благодаря обилию моментов первый тайм пролетел очень быстро и при этом оказался проигран. Выглядело это довольно нелепо.
Во втором состав полностью обновился и вышедшие сразу сравняли счёт,
после чего начали вальяжничать и ошибаться.
Вообще, ошибок и прочей бестолковщины в ходе всего матча было
довольно много.
Причина, по-видимому, в том, что Шварц продолжает настаивать
на подтаскивании молодых, только на этот раз он соорудил два более-менее
опытных состава, каждый из которых дозированно ими разбавил.
Так что основу как таковую он пока всё ещё не наигрывает, с чем связано,
кмк, добавление ещё одного соперника сверх программы на этих сборах-
послезавтра играем с датским пердивщиком Венсюсселем.
ЗЫ.
Впервые после травмы минут на 20 вышел Лесовой.
Может, за оставшиеся товарняки форму чуток наберёт и весной поиграет..
так и не сподобились.
Один Ярик Гладышев напорол столько, что впору складывать нереализованное
в большую отдельную коробку.
Мало того, рижане к середине тайма и сами взялись агрессивно прессинговать,
что у них неплохо получалось. На 27' они именно прессингом душанули
динамовскую оборону и открыли счёт..)
Благодаря обилию моментов первый тайм пролетел очень быстро и при этом оказался проигран. Выглядело это довольно нелепо.
Во втором состав полностью обновился и вышедшие сразу сравняли счёт,
после чего начали вальяжничать и ошибаться.
Вообще, ошибок и прочей бестолковщины в ходе всего матча было
довольно много.
Причина, по-видимому, в том, что Шварц продолжает настаивать
на подтаскивании молодых, только на этот раз он соорудил два более-менее
опытных состава, каждый из которых дозированно ими разбавил.
Так что основу как таковую он пока всё ещё не наигрывает, с чем связано,
кмк, добавление ещё одного соперника сверх программы на этих сборах-
послезавтра играем с датским пердивщиком Венсюсселем.
ЗЫ.
Впервые после травмы минут на 20 вышел Лесовой.
Может, за оставшиеся товарняки форму чуток наберёт и весной поиграет..