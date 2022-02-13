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«Динамо» и «Ригас ФС» победителя не выявили

сегодня, 19:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФСМатч завершен

В товарищеском матче «Динамо» и «Ригас ФС» разошлись миром — 1:1.

Голом в составе номинальных хозяев отметился Арсен Захарян (47’), в составе гостей отличился Андрей Илич (21’).

Напомним, что «Динамо» скоро предстоит сыграть матч в РПЛ против «Химок» (26 февраля).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:02
Лесовой наконец-то вышел на поле.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:02
Всё нормально , сейчас самое главное чтобы без травм.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:00
Без натуги Динамо сделало ничейку.
drug01
drug01
сегодня в 19:51
Игра разминка
beefs
beefs
сегодня в 19:24
ну что же это подготовка к продолжению чемпионата...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:23
Странно конечно, что Динамо не выиграло, но придавать значение счёту в товарищеской игре не стоит.
1 984
1 984
сегодня в 19:14
Ну и ладно. Обычный товарняк.
баск
баск
сегодня в 19:14
До перерыва через высокий прессинг создали массу моментов, но забить
так и не сподобились.
Один Ярик Гладышев напорол столько, что впору складывать нереализованное
в большую отдельную коробку.
Мало того, рижане к середине тайма и сами взялись агрессивно прессинговать,
что у них неплохо получалось. На 27' они именно прессингом душанули
динамовскую оборону и открыли счёт..)

Благодаря обилию моментов первый тайм пролетел очень быстро и при этом оказался проигран. Выглядело это довольно нелепо.
Во втором состав полностью обновился и вышедшие сразу сравняли счёт,
после чего начали вальяжничать и ошибаться.

Вообще, ошибок и прочей бестолковщины в ходе всего матча было
довольно много.
Причина, по-видимому, в том, что Шварц продолжает настаивать
на подтаскивании молодых, только на этот раз он соорудил два более-менее
опытных состава, каждый из которых дозированно ими разбавил.
Так что основу как таковую он пока всё ещё не наигрывает, с чем связано,
кмк, добавление ещё одного соперника сверх программы на этих сборах-
послезавтра играем с датским пердивщиком Венсюсселем.

ЗЫ.
Впервые после травмы минут на 20 вышел Лесовой.
Может, за оставшиеся товарняки форму чуток наберёт и весной поиграет..
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