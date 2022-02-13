«Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону» — 0:2.
Голом в составе гостей отметились Рауль Хименес (6’) и Леандер Дендонкер (18’).
В турнирной таблице «Вулверхэмптон» идет на 7-м месте (37), «Тоттенхэм» — на 8-й позиции (36).
Можно было добавить слова "без вариантов")
А кто то считал потерянные очки и записал шпор в главные претенденты на преследователя шейхов.
Можно было добавить слова "без вариантов")
А кто то считал потерянные очки и записал шпор в главные претенденты на преследователя шейхов.
https://youtu.be/ybTxod90_kQ
И им нужно как-то приобрести более нацеленного форварда, потому что рыцарь Панам в этом году сконцентрировался исключительно на выигрыше Кубка Конфедераций, это там он хэт-трики делает и дубли делает, уничтожая соперников своего любимого уровня в лице "Пасуша" и "Муры") А на чемпионат ему фиолетово, четыре мяча с игры.
И им нужно как-то приобрести более нацеленного форварда, потому что рыцарь Панам в этом году сконцентрировался исключительно на выигрыше Кубка Конфедераций, это там он хэт-трики делает и дубли делает, уничтожая соперников своего любимого уровня в лице "Пасуша" и "Муры") А на чемпионат ему фиолетово, четыре мяча с игры.