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«Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»

сегодня, 18:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома уступил «Вулверхэмптону» — 0:2.

Голом в составе гостей отметились Рауль Хименес (6’) и Леандер Дендонкер (18’).

В турнирной таблице «Вулверхэмптон» идет на 7-м месте (37), «Тоттенхэм» — на 8-й позиции (36).

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 22:17
Дождались и адекватного заголовка по отчетам об игре шпор)))
Можно было добавить слова "без вариантов")
А кто то считал потерянные очки и записал шпор в главные претенденты на преследователя шейхов.
A.S.A
A.S.A ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 22:06
Зачетно!))))
sash71
sash71
сегодня в 22:06
ТТХ начало лихорадить
Bensurr
Bensurr
сегодня в 21:54
Коротко о матче.
112910415
112910415
сегодня в 21:21
большая неприятность
Cat01
Cat01
сегодня в 19:50
Не ждали этот результат
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:24
Логичная победа более сильного клуба.

И им нужно как-то приобрести более нацеленного форварда, потому что рыцарь Панам в этом году сконцентрировался исключительно на выигрыше Кубка Конфедераций, это там он хэт-трики делает и дубли делает, уничтожая соперников своего любимого уровня в лице "Пасуша" и "Муры") А на чемпионат ему фиолетово, четыре мяча с игры.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:15
Вулверхэмптон с победой.
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