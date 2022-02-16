Мбаппе: «В таких матчах приходится много бегать»

Форвард ПСЖ рассказал о победе над «Реалом».

В таких матчах приходится много бегать. Мы должны бережнее относиться к своим моментам. Мы могли забить раньше, но нам не повезло, однако теперь у нас есть небольшое преимущество перед ответной встречей, так что мы счастливы.

Мы готовимся к таким важным вечерам, потому что мечтаем о таких матчах. Мы хотели победить, и болельщики гнали нас вперед. Мы очень довольны этим небольшим преимуществом, но впереди еще ответный матч, а до этого нам предстоит сыграть в чемпионате.