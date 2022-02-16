ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Мбаппе: «В таких матчах приходится много бегать»

16 февраля 2022, 08:41
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о победе над «Реалом».

В таких матчах приходится много бегать. Мы должны бережнее относиться к своим моментам. Мы могли забить раньше, но нам не повезло, однако теперь у нас есть небольшое преимущество перед ответной встречей, так что мы счастливы.

Мы готовимся к таким важным вечерам, потому что мечтаем о таких матчах. Мы хотели победить, и болельщики гнали нас вперед. Мы очень довольны этим небольшим преимуществом, но впереди еще ответный матч, а до этого нам предстоит сыграть в чемпионате.

Все новости
Сын Марадоны: «Отец надеялся бы на победу „Наполи“ над „Барселоной“»
Вчера, 20:51
Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы ещё легче»
Вчера, 18:51
Медина: «Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи в сезоне»
Вчера, 15:22
Изидор: «Головин в топе лучших футболистов»
Вчера, 15:08
Месси: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов»
Вчера, 14:31
Петржела: «Уверен, что „Зенит“ уверенно обыграет „Бетис“»
Вчера, 13:07
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
16 февраля в 10:53
А как Киля хотел стоять,а мячик сам в ворота заползет
ОПС
ОПС
16 февраля в 09:54
Хочешь добиться результата - работай.
cyaexceacw3s
cyaexceacw3s
16 февраля в 09:47
И очень важно бегать до конца
Carl Lewis
Carl Lewis
16 февраля в 09:39
Мбаппе молодец!
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 09:23
Мбаппе показал Товар лицом.
112910415
112910415
16 февраля в 08:53
легонько задел того, кому "не повезло" ..
shlomo2
shlomo2
16 февраля в 08:43
Главное, это нужно делать с пользой для дела
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100