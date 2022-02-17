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Канчельскис: «У „Зенита“ точно есть шансы на победу в матче с „Бетисом“»

вчера, 12:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Будем надеяться на победу «Зенита» в матче с «Бетисом» — шансы точно есть. С другой стороны, «Зениту» будет очень сложно, потому что «Бетис» сейчас на очень хорошем ходу, команда находится на высоких позициях в Ла Лиге и демонстрирует хороший футбол.

Проблема в том, что «Зенит» играл только товарищеские матчи, а «Бетис» играл в регулярном чемпионате Испании, поэтому будет сложно. В любом случае «Зенит» играет дома, при своих болельщиках — это должно придавать уверенность. Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против «Бетиса» неправильно. Важно сыграть на результат и не пропустить. Будет тяжело играть, но «Зениту» надо терпеть, потому что команды будут находить не в равных условиях.

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Все комментарии
НикСта63
НикСта63
вчера в 14:54
Конечно, что это там за Бетис , когда мы Зенит… Правда, а что такое Зенит🤷‍♂️
lotsman
lotsman
вчера в 14:30
Шансы всегда есть, у всех.
kust07
kust07
вчера в 14:18
Шансы есть всегда. В данном матче шансы есть на ничью.
112910415
112910415
вчера в 14:04
конечно, есть
но большими они не являются
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:19
У Зенита мало шансов на победу.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:51
Огромное спасибо, приз был доставлен ​​в Армению, сегодня получил футболку - выиграл в ноябре. Спасибо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Он во многом прав...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:46
Да возможно.
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