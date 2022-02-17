Канчельскис: «У „Зенита“ точно есть шансы на победу в матче с „Бетисом“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Будем надеяться на победу «Зенита» в матче с «Бетисом» — шансы точно есть. С другой стороны, «Зениту» будет очень сложно, потому что «Бетис» сейчас на очень хорошем ходу, команда находится на высоких позициях в Ла Лиге и демонстрирует хороший футбол.

Проблема в том, что «Зенит» играл только товарищеские матчи, а «Бетис» играл в регулярном чемпионате Испании, поэтому будет сложно. В любом случае «Зенит» играет дома, при своих болельщиках — это должно придавать уверенность. Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против «Бетиса» неправильно. Важно сыграть на результат и не пропустить. Будет тяжело играть, но «Зениту» надо терпеть, потому что команды будут находить не в равных условиях.