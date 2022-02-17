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Геркус: «В еврокубковом плане „Зенит“ опытнее и амбициознее „Бетиса“»

вчера, 14:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Шансы у «Зенита» с «Бетисом» есть. Это футбол. Испанцы не очень опытная команда в Европе. Они прекрасно выглядят в Ла Лиге, но это не значит, что они перенесут успех там в Лигу Европы.

В еврокубковом плане «Зенит» опытнее и амбициознее. Успех в Лиге Европы сейчас петербургскому клубу нужнее, чем «Бетису». Мне кажется, что испанцы на этом турнире не так сфокусированы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:19
опытнее, амбициознее, слабее
lotsman
lotsman
вчера в 15:42
Главное как подготовились к игре.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:29
Геркус наизнанку выворачивает ся, чтобы заслужить похвалу от Газпрома и вернуться на тёплое место.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:17
Зато Бетис сейчас на ходу, а Зенит еще не отошел от отдыха.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:43
ПИтерская школа восхваления! Агент вернулся домой,хотя бы душой и мыслями.
протон
протон
вчера в 14:35, ред.
Какого опыта еврокубкового опыта у Зенита больше? Занимать последние и предпоследние места? Ну да, это безусловно поможет) Чемпионат Испании - это не тот уровень, где для успеха обязательно еврокубковый опыт. В России, с учётом уровня сопротивления наших клубов, наоборот. И поэтому тут он нужен) Я хоть и сам за Зенит буду болеть, конечно же, за наших, но откровенно говоря, нет ни одного аргумента, почему мы сегодня победим. Зенит сегодня может победить только при очень большом везении.
beefs
beefs
вчера в 14:31
чудики, а еще говорят что они разбираются в футболе...
Cat01
Cat01
вчера в 14:14
Но этого мало
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:13
Ещё один из под похмелья !!!)))
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