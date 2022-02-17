Геркус: «В еврокубковом плане „Зенит“ опытнее и амбициознее „Бетиса“»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

Шансы у «Зенита» с «Бетисом» есть. Это футбол. Испанцы не очень опытная команда в Европе. Они прекрасно выглядят в Ла Лиге, но это не значит, что они перенесут успех там в Лигу Европы.

В еврокубковом плане «Зенит» опытнее и амбициознее. Успех в Лиге Европы сейчас петербургскому клубу нужнее, чем «Бетису». Мне кажется, что испанцы на этом турнире не так сфокусированы.