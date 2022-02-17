Семак: «Новички „Зенита“ — хорошее усиление»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации новичков питерской команды:
Нехватка игровой практики — важный момент. Конечно, для тренера лучше, когда команда в тонусе. Сложно переносить уровень концентрации, интенсивности с контрольных матчей на официальные. К сожалению, у нас были непростые первые сборы: многие футболисты не смогли принять участие, к нам пришли новички.
Несмотря на то, что Сергеев подписал контракт раньше, он смог работать в общей группе только со вторых сборов. Естественно, мы не сыграли столько, сколько нужно для получения игровой практики, чтобы встроить новичков в наш стиль.
Те футболисты, которые провели оба сбора, конечно, готовы лучше. Кто тренировался меньше, готов меньше. Будем соизмерять нагрузку, чтобы подтягивать тех, кто пропустил, и поддерживать тех, кто находится в хорошей форме.
Считаю, что наши новички стали хорошим усилением для команды. Правда, почти никто из них не отработал два сбора. У каждого футболиста своя история. Смена чемпионата, клуба, у кого-то — смена страны. Есть сложности в адаптации к тренировочному процессу, налаживании взаимодействий. По ходу матчей будем смотреть, адаптировать новичков. Думаю, полезны будут все, и шанс дебютировать у них есть уже в матче с «Бетисом». Может быть, предоставим им разное количество времени.
Сегодня мы все посмотрим на что они способны против качественного соперника. Для внутреннего чемпионата они точно являются усилением . Ещё один большой вопрос с какой тактикой гений Семака выведет на поле свою команду , что очень важно. Если опять как это было с Мальмё, то ловить Зениту точно нечего. В оборонительный футбол с таким соперником как Бетис и полагаться только лишь на контратаки , это приведёт к разгромному поражению . Зениту нужно играть от себя и навязывать свой футбол Бетису , а иначе нам удачи не ведать . Тем более команда Бетис сейчас находится в очень хорошей форме, а Зенит только будет играть свой первый официальный матч. И очень многое зависит от настроя и сыгранности команды Семака. От того как они провели тренировочный процесс в межсезонье . Потеря основного вратаря , что очень важно для сегодняшнего матча. Да и Кержаков ещё после травмы не набрал хорошую форму. Уж очень много нюансов против Зенита. Этот вброс с конфликтом Семака и Дзюбы, может тоже повлиять на настрой игроков и отрицательно сказаться на игре команды. Посмотрим , что из этого всего получится. Пожелаем в любом случае только Победы Зениту в сегодняшнем противостоянии !!! Удачи Зеня !!! Всем Добра !!!
Сегодня мы все посмотрим на что они способны против качественного соперника. Для внутреннего чемпионата они точно являются усилением . Ещё один большой вопрос с какой тактикой гений Семака выведет на поле свою команду , что очень важно. Если опять как это было с Мальмё, то ловить Зениту точно нечего. В оборонительный футбол с таким соперником как Бетис и полагаться только лишь на контратаки , это приведёт к разгромному поражению . Зениту нужно играть от себя и навязывать свой футбол Бетису , а иначе нам удачи не ведать . Тем более команда Бетис сейчас находится в очень хорошей форме, а Зенит только будет играть свой первый официальный матч. И очень многое зависит от настроя и сыгранности команды Семака. От того как они провели тренировочный процесс в межсезонье . Потеря основного вратаря , что очень важно для сегодняшнего матча. Да и Кержаков ещё после травмы не набрал хорошую форму. Уж очень много нюансов против Зенита. Этот вброс с конфликтом Семака и Дзюбы, может тоже повлиять на настрой игроков и отрицательно сказаться на игре команды. Посмотрим , что из этого всего получится. Пожелаем в любом случае только Победы Зениту в сегодняшнем противостоянии !!! Удачи Зеня !!! Всем Добра !!!