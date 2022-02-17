Тарханов: «Травма Ловрена может сказаться на игре „Зенита“ в обороне»

Российский тренер поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Бетис» сейчас идет в лидерах чемпионата Испании, это хорошая команда. «Зениту» будет тяжело, конечно, особенно в гостевом матче. Дома команда Семака должна сыграть удачно, и постараться порадовать своих болельщиков. Предсказать счет в этом матче тяжело. Но нужно признать, что испанцы не всегда удачно играют на выезде, в этом и может быть шанс «Зенита» в сегодняшнем матче.

Травма Ловрена может сказаться на игре команды в обороне, так как в «Зените» не так много футболистов, обладающих такими качествами, которые есть у хорвата. Будет интересно посмотреть, как себя проявит атака во главе с Альберто. В общем, ждем положительного исхода для «Зенита» в этом матче.