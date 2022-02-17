ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Газзаев: Если «Зенит» пройдёт «Бетис», то вполне может дойти до финала ЛЕ»

вчера, 13:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от первой игры 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом»:

«Бетис» показывает хороший уровень футбола и находится в группе лидеров Ла Лиги. Они реально претендуют на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. «Зенит» же показал неплохой футбол в группе Лиги чемпионов, поэтому команды в целом равные.

На данный момент «Бетис» — один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если «Зенит» пройдёт «Бетис», то я уверен, что «Зенит» вполне может дойти до финала Лиги Европы. Нужно ставить именно такую задачу, потому что российскому клубу это по силам.

Поединок «Зенит» — «Бетис» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск.

Все новости
Быстров подверг критике Чистякова после первого тайма матча с «Бетисом»
Вчера, 21:52
Сёмин: «„Зенит“ будет биться за весь российский футбол против „Бетиса“»
Вчера, 19:56
Кирьяков: «„Зениту“ будет очень тяжело против „Бетиса“»
Вчера, 19:25
Шаронов: «У „Зенита“ есть шансы на победу в матче против „Бетиса“»
Вчера, 18:59
Медина — о «Спартаке»: «Это супердерби. Важнейший матч чемпионата»
Вчера, 16:29
Агент Сафонов считает, что Дзюба может перейти в чемпионат Турции
Вчера, 16:23
Сортировать
Все комментарии
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:14
Газзаев думает,что он в Госдуме выступает!
youtomee
youtomee
вчера в 17:25
Зенит с его "неплохим футболом в Лиге Чемпионов" за последние 2 года выиграл только одну игру, дома у Мальме (клуб по стоимости как Химки или Уфа). Так что про финал ЛЕ я бы не спешил рассуждать))
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:27
С таким качеством игры,ни один российский клуб не дойдет до полуфинала
4RT
4RT
вчера в 15:20
Ну да,там же кроме Бетиса ни кто больше не играет
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:18
Странное заявление. Бетис в этой группе один из слабейших. В лучшем случае следующая стадия, да и то надежд мало.
протон
протон
вчера в 14:43
Ловрена не будет уже положительная новость. Если бразилы функционал на сборах подтянули, то дома точно шансы есть. Не нужно бояться Бетис. Команда сильная но не гранд. Как говорил великий лобановский: "не обращайте внимание на названия и имена, у них столько же ног, они такие же как вы...". Главное верить в себя!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:25
Старина Валерик видно не заглядывал в список клубов, которые играют в ЛЕ. Там достаточно зубров посильнее и Бетиса будет. Так, что как говорил тов . Сухов в Белом солнце пустыни : " А это вряд ли".
112910415
112910415
вчера в 14:16
шутит человек с усами )
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:08
Фантазии Валерия простираются дальше всех.
Ждем вечера, там и можно будет сделать предварительные выводы.
Futurista
Futurista
вчера в 13:55
Странная логика...там что Бетис самая сильная команда?)...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:54
Когда наши клубы играют в Евро Кубках, то почему то ВСЕГА появляется служебная часть речи подчинительный союз "ЕСЛИ" (а появляется он как до матча, так и после его...).... а при оценке шансов команд немаловажным моментом является то, насколько Бетис будет мотивирован в ЛЕ (всё-таки задачей номер один для "огурцов" является сохранение места в топ-4 Примеры. ...).... Бетис имеет реальные шансы второй раз в своей истории пробиться в ЛЧ, а это – и престиж, и хороший заработок (через ЛЕтоже можно пробиться в сильнейший клубный турнир континента, но шансов на завоевание трофея у Бетиса всё же маловато – слишком много сильных команд оказалось в плей-офф....) ....так что приоритет команды Пеллегрини чемпионат, это понятно, и это серьёзный аргумент в пользу Зенита.....ДА, Бетис выше Зенита по классу, но с учётом того, что основной задачей команды является финиш в топ-4 чемпионата, я ожидаю упорного противостояния и мой рискованный прогноз следующий: Зенит пройдёт Бетис.... УДАЧИ тебе Зенит, а потом уже снова будет "ЕСЛИ"....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100