Газзаев: Если «Зенит» пройдёт «Бетис», то вполне может дойти до финала ЛЕ»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России поделился ожиданиями от первой игры 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом»:

«Бетис» показывает хороший уровень футбола и находится в группе лидеров Ла Лиги. Они реально претендуют на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. «Зенит» же показал неплохой футбол в группе Лиги чемпионов, поэтому команды в целом равные.

На данный момент «Бетис» — один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если «Зенит» пройдёт «Бетис», то я уверен, что «Зенит» вполне может дойти до финала Лиги Европы. Нужно ставить именно такую задачу, потому что российскому клубу это по силам.