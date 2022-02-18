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«Реал» предварительно договорился с Холандом о трансфере

вчера, 17:51

Руководство мадридского «Реала» предварительно договорилось с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом о переходе. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, представители норвежца встретились с боссами «сливочных» в Монако. Там они договорились, что игрок не сможет вести переговоры с другими командами. При этом Эрлинг может уйти из «шмелей» по собственному желанию. Если он пожелает сменить команду будущим летом, то единственным вариантом для его перехода будет именно «Реал».

Холанд стал футболистом «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за 20 млн евро. В текущем сезоне норвежский нападающий принял участие в 14 поединках немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 мячей и 6 голевых передач. В трёх играх Лиги чемпионов он забил 3 гола.

Контракт Холанда с немецким клубом действует до 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 150 млн евро.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:26
Ты щас написал комментарий, а какой то сайт левый это выдал за новость. Так и тут работает, только берут данные с зарубежных сайтов
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:42
Что за дела вообще происходят? На днях писали о том, что мадридский Реал сообщил норвежскому форварду, что не смогут подписать его этим летом и попросили остаться в Боруссии Дортмунд ещё на сезон? А теперь пишут, что якобы Реал Мадрид предварительно договорился с Эрлингом Холандом? Или всё таки Килиан Мбаппе повёлся на уловки ПСЖ, или поймал звезду, после крутого гола в ворота Реала, и решил остаться в парижском клубе? Надеюсь, что он не останется в ПСЖ, а перейдёт в Реал Мадрид!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:54
Если договорились с Холандом значит с Мбаппе договориться не смогли. Это означает что Мбаппе все же уговорили продлить контракт с ПСЖ.
Ironigor
Ironigor ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 20:50
Кому вам , и причём здесь Балотелли ???
А вам тогда Кокорина !!!)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:37
Очередная,классическая утка.Скоро будет,что Барса договорилась с Холандом и мбаппе
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:22
Не могут быть сразу Холланд, Мбаппе и Бензема в одной команде. В Реал, скорее всего, перейдёт Мбаппе в пару к своему соотечественнику Бензема. Судьба Холланда под вопросом, но это точно не Реал.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:09
Балотелли вам а не Мбаппе
NOVA
NOVA
вчера в 19:07
ну и отлично, если правда!!
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:58
Значит Мбаппе остаётся в Париже
sash71
sash71
вчера в 18:53
Неужели Барса в пролёте ? А как же джентльменское соглашение Лапорты и Переса не гадить друг другу ? Ведь на Эрлинга каталонцы положили глаз за долго до Реала. Хотя как по мне то Барселона навряд ли смогла потянуть з/п норвежца.
112910415
112910415
вчера в 18:40
"... о трансфере в Барселону " ? )
а с Райолой кто будет перетирать ?!
4RT
4RT
вчера в 18:30
О Мбаппе можете забыть
Mekail
Mekail
вчера в 18:05, ред.
Интересно, если не утка....что значит предварительно...уже аванс дали???? (на сколько я знаю, он может заключать предварительные договорённости с другими клубами только, если осталось полгода по контракту) ..... а вот если не совсем утка, то скорее всего это означает, что Мбаппе в ПСЖ остается.....мне почему то не верится что кто-то из пары Холланд Мбаппе готов быть на вторых ролях… Сити для него выглядят куда перспективнее как в плане футбольного развития , так и своего бренда........ ну а так что, такое ощущение, что эти вбросы делаются топовыми командами, чтобы склонить игроков к переходу....каждый одно и то же, в итоге потом в 95% переходят в другие команды или остаются в своих.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:05
Пока не перейдёт не поверю!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:02
И зачем он Реалу . У них итак всё отлично, тут ещё на подходе Мбаппе. Одним словом не верю !!!
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:57
Ну после вчерашнего матча, когда Холланд сидел на трибуне и смотрел позор своего клуба, то его мысли крутились быстро...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:53
Это пока только слухи.
протон
протон
вчера в 17:52, ред.
Если они возьмут Холанда и Мбаппе, при этом продав Бэйла, Азара и тд.. это конечно будет космическая атака. Реал второго настолько дорогого игрока не потянет. А Барса сейчас вообще не в том финансовом положении. В итоге из топ клубов с такими ресурсами остаются Сити, но у них и так все хорошо и МЮ, у которых есть деньги, но вот все остальное ужасно.
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