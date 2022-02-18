«Реал» предварительно договорился с Холандом о трансфере

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вчера, 17:51

Руководство мадридского «Реала» предварительно договорилось с форвардом дортмундской «Боруссии» о переходе. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, представители норвежца встретились с боссами «сливочных» в Монако. Там они договорились, что игрок не сможет вести переговоры с другими командами. При этом Эрлинг может уйти из «шмелей» по собственному желанию. Если он пожелает сменить команду будущим летом, то единственным вариантом для его перехода будет именно «Реал».

Холанд стал футболистом «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за 20 млн евро. В текущем сезоне норвежский нападающий принял участие в 14 поединках немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 мячей и 6 голевых передач. В трёх играх Лиги чемпионов он забил 3 гола.

Контракт Холанда с немецким клубом действует до 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 150 млн евро.