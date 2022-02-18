Мбаппе выберет между ПСЖ и «Реалом». Но в любом случае станет самым высокооплачиваемым игроком в мире

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вчера, 17:26

«Уйти нельзя остаться».

Осталось всего несколько месяцев до конца саги с Мбаппе, «Реалом» и ПСЖ . Контракт Килиана с парижанами истекает в июне этого года, скорее всего, будущее звёздного нападающего решится ещё до лета. Но именно текущий момент с матчами против «Реала» в Лиге чемпионов может стать ключевым в решении Мбаппе. Какой бы выбор ни сделал Килиан, он всё равно останется в выигрышной ситуации.

Самый высокооплачиваемый игрок в мире

Когда стало известно, что ПСЖ встретится с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, всё внимание было приковано не к Месси и его противостоянию со «сливочными», которое тянется ещё со времён «Барселоны», а именно к Мбаппе и слухам о его потенциальном трансфере в мадридский клуб. Это подтвердилось и в первом матче 1/8 финала, где Килиан заработал пенальти, а Лео его не реализовал, и в концовке встречи именно Мбаппе стал героем, забив победный гол на последней добавленной минуте.

Но пока Мбаппе противостоит «Реалу» на поле, «сливочные» противостоят ПСЖ в кабинетах. Мадридцы готовы предложить молодому чемпиону мира контракт на 50 млн евро в год, а также выплатить 40 млн евро в качестве бонуса за подписание сделки. Такое соглашение сделало бы Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире, но в финансовом плане ПСЖ может поспорить с «Реалом», поэтому готов выписать Килиану более крупный чек. Парижане готовы платить нападающему 60 млн евро за сезон, что примерно в два раза больше, чем получает Неймар по новому контракту с парижским клубом. Последнее слово остаётся за Мбаппе, но здесь он находится в абсолютно выигрышной ситуации, какой бы вариант ни выбрал.

Мбаппе может уйти на мажорной ноте

Килиан уже побеждал на чемпионате мира, но поднять над головой трофей Лиги чемпионов ему так и не удалось. В прошлом сезоне Тухель смог подарить победу в ЛЧ команде Абрамовича, но позапрошлом сезоне мечту шейхов из ПСЖ Томас осуществить не смог. Тогда Мбаппе был ближе всего к трофею Лиги чемпионов, но первый матч против «Реала» в 1/8 финала показал, что парижане серьезно настроены пройти весь путь в нынешнем розыгрыше турнира до конца. Если бы не Куртуа, «Реал» вполне мог бы уступить и со счётом 0:4. Сам Мбаппе тоже говорил, что намерен выиграть ЛЧ с ПСЖ в этом сезоне.

Но именно это может стать ключом к переходу Килиана в «Реал». Мбаппе хочет подарить парижанам «ушастого», а после сможет с чувством выполненного долга уйти в «Королевский клуб». При таком развитии событий Килиан вполне может заявить, что завершил свои дела в ПСЖ , готов к новому вызову и уйти на мажорной ноте. Если Мбаппе подарит болельщикам парижского клуба победу в Лиге чемпионов, они смогут принять его решение.

Фактор Зидана

Если верить СМИ , у Почеттино напряженные отношения с руководством ПСЖ , а парижан тоже не устраивает работа аргентинского специалиста. Конечно, если Маурисио одержит победу в Лиге чемпионов, то на всё закроют глаза, но сам Почеттино хотел бы вернуться в Англию, где его уже ждут в «Манчестер Юнайтед». Тем более контракт аргентинца с ПСЖ истекает этим летом. У ПСЖ есть опция продления сделки, но будет ли она активирована, решат только результаты в ЛЧ .

Главный кандидат на замену Почеттино – Зидан. Приглашение Зинедина – давняя мечта руководства ПСЖ . Парижане пытаются переманить Зизу уже несколько лет, хоть в клубе и отрицают эту информацию, чтобы не расшатывать ситуацию вокруг Почеттино, которому постоянно задают вопросы такого рода на пресс-конференциях.

Вполне вероятно, что летом Зинедин таки возглавит ПСЖ , а поработать вместе с Зиданом хочет Мбаппе, что может удержать Килиана в составе парижан. Это козырь, которого нет в рукаве у «Реала», ведь возвращение Зизу в мадридский клуб в ближайшие годы, а тем более этим летом, практически невозможно. Да и сам Зидан при переговорах с ПСЖ точно будет настаивать на том, чтобы Килиан остался в команде, а возможно и лично сможет убедить его в этом. Зидан умеет работать со звёздными футболистами, а состав ПСЖ полон звёзд. Да и для Зизу руководство парижан может подписать его старого знакомого, с которым они выиграли много титулов.

Мнение семьи и окружения

Мбаппе – игрок, который прислушивается к мнению своей семьи. Родственники Килиана считают, что ему рано переходить в «Реал». По их мнению, Мбаппе должен провести в ПСЖ ещё несколько лет, а именно контракт на несколько сезонов и предлагают парижане Килиану. Да и не только семья, даже сам президент Франции хочет, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ !

С мамой нападающего общается и руководство ПСЖ , убеждая её в необходимости того, чтобы сын заключил новую сделку. Эту информацию Файза Ламари, мать Килиана, подтверждала ещё в октябре прошлого года:

В настоящее время мы ведем переговоры с ПСЖ , и всё идет хорошо. В понедельник вечером у меня в гостях был Леонардо [спортивный директор ПСЖ ].

Мечта Килиана

Выступать за «Реал» — мечта детства для Мбаппе. Поэтому он точно однажды наденет футболку «Королевского клуба». Килиан поступает разумно, соглашаясь продлить контракт с ПСЖ только на несколько лет, а не подписывать долгосрочную сделку. Вполне возможно, что план Мбаппе состоит в том, чтобы попробовать выиграть Лигу чемпионов с парижанами, если это не удастся сделать в этом сезоне, а после перейти в «Реал» в 25 лет, собрав за плечами практически все трофеи на клубном уровне.