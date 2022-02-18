«Челси» готов заплатить 50 млн евро за 17-летнего Гави

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вчера, 10:27

Полузащитник «Барселоны» попал в сферу интересов «Челси».

17-летний футболист отклонил предложение каталонского клуба о продлении контракта, потому что его не устроили условия по зарплате.

В подписании Гави заинтересован «Челси», который готов заплатить за трансфер испанца 50 млн евро, предложив ему выгодный контракт.