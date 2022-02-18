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«Челси» готов заплатить 50 млн евро за 17-летнего Гави

вчера, 10:27

Полузащитник «Барселоны» Гави попал в сферу интересов «Челси».

17-летний футболист отклонил предложение каталонского клуба о продлении контракта, потому что его не устроили условия по зарплате.

В подписании Гави заинтересован «Челси», который готов заплатить за трансфер испанца 50 млн евро, предложив ему выгодный контракт.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:50
Что-то в Барсе сопляки сопли сильно надувают...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:09
Ему самому было бы лучше остаться в Барселоне на годика 2-3, но без космических отступных.
Tex
Tex ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 14:35
слышали мы уже такое про Месси...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:57
Не факт ,а ближайшем будущем его цена может в три раза вырасти
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:13
Барсе надо продавать,пока такие деньги дают. Кроме Абраши мало кто столько отсыпет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:52
Это очень круто.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:42
В 17 лет 50 лямов, это успех!
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:23
А чем он хорош?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:12
Конечно готов, но Барселона...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:04
Парни в 17 лет совсем потеряли берега. Неизвестно , что в дальнейшем из Гави получится. Как бы погоня за деньгами боком не вышла. Ведь по сути карьера только началась и не факт , что это будущая звезда. Скромнее надо быть - определенно.
Ждем развития ситуации.
3ton
3ton
вчера в 10:58
Даже за 200 млн .
Такой талант нужен самой Барселоне .
Дело времени продлить контракт
Bensurr
Bensurr
вчера в 10:54
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 10:48
    Весьма крутое предложение.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:38
    Деньги решают всё!
    Cat01
    Cat01
    вчера в 10:28
    Большая проблема
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