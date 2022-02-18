«Челси» готов заплатить 50 млн евро за 17-летнего Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави попал в сферу интересов «Челси».
17-летний футболист отклонил предложение каталонского клуба о продлении контракта, потому что его не устроили условия по зарплате.
В подписании Гави заинтересован «Челси», который готов заплатить за трансфер испанца 50 млн евро, предложив ему выгодный контракт.
Ждем развития ситуации.
Ждем развития ситуации.
Такой талант нужен самой Барселоне .
Дело времени продлить контракт
Такой талант нужен самой Барселоне .
Дело времени продлить контракт