ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкасл» хочет подписать Погба

вчера, 13:20

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в сферу интересов «Ньюкасла».

«Сороки» хотят оформить переход француза этим летом на правах свободного агента.

В числе других претендентов на трансфер Погба находятся «Реал» и ПСЖ.

Все новости
Слухи«Бавария» готова подписать Роналду
Сегодня, 00:35
Слухи«Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются Кимпембе
Вчера, 22:59
Бывший агент Эмилиано Мартинеса — о ЦСКА: «Он игрок не для России»
Вчера, 18:31
Слухи«Реал» предварительно договорился с Холандом о трансфере
Вчера, 17:51
Мбаппе выберет между ПСЖ и «Реалом». Но в любом случае станет самым высокооплачиваемым игроком в мире
Вчера, 17:26Роман Сошенко в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Слухи«Реал» интересуется защитником «Шахтёра»
Вчера, 14:41
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:51
Ну если только предложат жирнейший контракт и роль главной звезды тогда он может пойти к ним. А так, для завоевания трофеев тут скорее всего нужны другие варианты. Да,Нькасл будет претендавать на высокие места в АПЛ но на это уйдет пару сезонов, и то, при правильном подходе к построению команды....
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:57
Погба вполне может ещё себя проявить, Если...
SHEARER
SHEARER
вчера в 13:44, ред.
Ньюкаслю нужны работяги, а не такой пешеход как погба.
David Young
David Young ответ чемпионство с душком (раскрыть)
вчера в 13:39
Здравствуйте. Будем разбираться.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 13:34
Добрый день.
Почему у Байера из нападающих доступен только Азмун, а где все остальные?

David Young
David Young
вчера в 13:32
Думаю что это может стать и для футболиста и для клуба.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 13:28
Ньюкасл - настоящие сороки.
Несут себе в гнездо все, что блестит.
1 984
1 984
вчера в 13:22
Могут себе позволить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 