«Ньюкасл» хочет подписать Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в сферу интересов «Ньюкасла».
«Сороки» хотят оформить переход француза этим летом на правах свободного агента.
В числе других претендентов на трансфер Погба находятся «Реал» и ПСЖ.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в сферу интересов «Ньюкасла».
«Сороки» хотят оформить переход француза этим летом на правах свободного агента.
В числе других претендентов на трансфер Погба находятся «Реал» и ПСЖ.
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