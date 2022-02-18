«Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются Кимпембе

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вчера, 22:59

Защитник французского ПСЖ входит в сферу интересов клубов АПЛ .

Футболиста готовы подписать «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», он и сам хотел бы сменить команду. Также сообщается, что ПСЖ может заменить Кимпембе защитником итальянского «Наполи» Калиду Кулибали, чей контракт с клубом заканчивается в 2023 году.

26-летний Кимпембе — воспитанник парижан. В текущем сезоне французский игрок принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Соглашение Кимпембе истекает в 2024 году. Рыночная стоимость защитника оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.