ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыТоварищеские матчи. Клубы 2022

Фарке подвёл итоги сборов «Краснодара»

вчера, 09:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Наставник «Краснодара» Даниэль Фарке после контрольного поединка с «Ростовом» (2:2) поделился мнением о работе подопечных на сборах:

Это было весёлое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Всё понравилось и в плане работы, и в плане самоотдачи. Футболисты хорошо выдерживали нагрузки. Мы провели отличные последние пару недель.

Конечно же, хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернёмся к привычному для команды укладу. Ожидаем очень яркого старта на следующей неделе. Победа над «Ростовом» могла бы стать вишенкой на торте, подводящей итоги сборов, но ничего.

В первой официальной встрече после зимней паузы «Краснодар» 27 февраля дома сразится с московским «Локомотивом» в рамках РПЛ.

Все новости
Ловрен не полетел с «Зенитом» на сборы в Испанию
19 февраля
Яковлев: «Когда Дзагоев загорается, может сильно накричать»
15 февраля
«Спартак» полетел на заключительный зимний сбор в Турцию
15 февраля Фото
Н'Жи присоединился на сборах в Турции к «Динамо»
12 февраля
«Спартак» не проигрывает при Ваноли, но предпочитает ничьи. Известны схема, костяк и слабые места
11 февраляАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии6
СлухиПиняева вызовут на сборы молодёжной сборной России
11 февраля
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:09
Вишенка на торте не удалась любителю сладкого.))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:42
Интересно будет посмотреть на Краснодар во главе с Фарке, вроде многообещающий тренер.
Накир
Накир
вчера в 11:16
Посмотрим что будет уже в официальных играх
makkie
makkie
вчера в 10:18
Наконец-то в Краснодаре появился СВОЙ тренер.
Браво, Галицкий!)))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:13
Итоги будут видны в чемпионате...
Cat01
Cat01
вчера в 10:07
Что он скажет позднее
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:55
Пока работа в радость.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:46
Многие российские работники Матч ТВ кричат о том, что Галицкий не дает развиваться российским тренерам. Но если поразмыслить решение Галицкого по поводу Фарке взвешенное и рациональное:
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:44
Хорошо когда тренер доволен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:42
Привыкайте к нашим условиям,давай домой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 