Фарке подвёл итоги сборов «Краснодара»

Наставник «Краснодара» после контрольного поединка с «Ростовом» (2:2) поделился мнением о работе подопечных на сборах:

Это было весёлое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Всё понравилось и в плане работы, и в плане самоотдачи. Футболисты хорошо выдерживали нагрузки. Мы провели отличные последние пару недель.

Конечно же, хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернёмся к привычному для команды укладу. Ожидаем очень яркого старта на следующей неделе. Победа над «Ростовом» могла бы стать вишенкой на торте, подводящей итоги сборов, но ничего.