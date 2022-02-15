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«Спартак» полетел на заключительный зимний сбор в Турцию

15 февраля 2022, 12:00

Игроки и тренерский штаб «Спартака» отправились на заключительный зимний сбор в турецкую Анталью. Об этом сообщила клубная пресс-служба москвичей.

«Спартак» проведет в Турции два товарищеских поединка. 18 февраля сыграет против нижнекамского «Нефтехимика» и 19-го — против «Шахтера» из Караганды. По решению тренерского штаба обе игры не будут транслироваться в открытом доступе.

В первом официальном поединке 2022 года «Спартак» примет дома ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 26 февраля.

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Все комментарии
shur
shur
15 февраля в 18:06
...кормят, поют, одевают, в море купают, воспитывают, подсказывают, мастеров
дают, квартиры, машины......курорты , женщины.....мама, Я футбол пойду, пусть меня научат!!! (...про деньги умалчиваю).
kust07
kust07
15 февраля в 15:22
Счастливого пути
1 984
1 984
15 февраля в 14:34
Желаю плодотворно поработать.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 февраля в 13:49
После Караганды и Нижнекамска будет непривычно играть с ЦСКА.
Djebrael
Djebrael
15 февраля в 13:37
Мягкого приземления
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 февраля в 13:03
Всё равно не понимаю...зачем 6 раз за месяц летать туда и обратно...
Да ещё и в несколько мест по глобусу....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 февраля в 12:42
На совесть там впахивайте...
shlomo2
shlomo2
15 февраля в 12:41
Удачных сборов!
санек002
санек002
15 февраля в 12:23
ну все!держись цска!мы идем!будет полный разгром!
drug01
drug01
15 февраля в 12:22
Удачного полёта!
Алексей Филин
Алексей Филин
15 февраля в 12:17
Безсмысленная движуха, "л.л.м." ждет.
lotsman
lotsman
15 февраля в 12:06
Отправился готовиться к игре с армейцами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 12:06
Давайте там без травм!
a3r3v3
a3r3v3
15 февраля в 12:04
Дома своей заразы не хватает
kasyak7
kasyak7
15 февраля в 12:04
Слабых соперников выбрали себе
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