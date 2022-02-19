Ловрен не полетел с «Зенитом» на сборы в Испанию

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19 февраля 2022, 11:23

Сегодня, 19 февраля, «Зенит» отправился на третий зимний сбор в Марбелью (Испания). Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Команда отправилась на сбор в следующем составе:

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Вячеслав Караваев, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Дуглас Сантос.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо.

Нападающие: Артем Дзюба, Юри Альберто, Иван Сергеев.

Защитник не полетел с командой из-за травмы.

24 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече петербургская команда уступила 2:3.