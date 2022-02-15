Яковлев: «Когда Дзагоев загорается, может сильно накричать»

Нападающий ЦСКА рассказал о том, как проходят сборы команды.

Сейчас кто меня может удивить? Я всех знаю. Так что удивил только Языджи – в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной. Это его самые выраженные качества.

Бывает, что Дзагоев загорается на тренировках. И тут уже без разницы, кто ты: тренер, футболист или администратор. Может накричать, причем очень сильно – это сто процентов.

Если ты Дзаге, когда он горит, скажешь, чтобы он был спокоен, ты не переживешь эту тренировку.