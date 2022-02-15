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Яковлев: «Когда Дзагоев загорается, может сильно накричать»

вчера, 23:44

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о том, как проходят сборы команды.

Сейчас кто меня может удивить? Я всех знаю. Так что удивил только Языджи – в плане исполнения стандартных положений и ударов из-за пределов штрафной. Это его самые выраженные качества.

Бывает, что Дзагоев загорается на тренировках. И тут уже без разницы, кто ты: тренер, футболист или администратор. Может накричать, причем очень сильно – это сто процентов.

Если ты Дзаге, когда он горит, скажешь, чтобы он был спокоен, ты не переживешь эту тренировку.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Лучше так как Дзага чем наплевательски относится
протон
протон
сегодня в 00:01
Такова горячая кавказская кровь.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:48
Дзага вспыльчивый, но быстро отходит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:47, ред.
Так бывает когда человек переживает. Ничего не поделаешь таков характер.
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