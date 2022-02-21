Дизайнер рассказал, почему новый логотип «Спартака» лучше старого

Российский дизайнер Юрий Гордон поделился мнением об обновлённом логотипе «Спартака»:

Обновлённый логотип «Спартака» стал лучше. Правда, мяч можно было чуть сильнее отделить от полосы справа — теряется форма. Верхний терминал «С» тоже можно чуть аккуратнее прорисовать, возможно сместив ее вместе с мячом немного правее. Но это уже придирки. В целом — по сравнению со старой эмблемой стало яснее и проще.

Старый логотип «Спартака», точно так же, как логотипы большинства команд, родом из ардеко — 30-х годов прошлого века. Болельщики любят в логотипах команд традицию и страшно расстраиваются, когда что-то переделывается. Но время идет, и логотипы меняются. Сейчас они становятся всё проще, всё дальше от гербов, ближе к иконкам. Это связано и с ускорением жизни, и с уменьшением веса эмблемы по отношению к остальным элементам бренда.

В этом смысле «Ювентус» — большие молодцы, обзаведясь модным знаком на много лет вперед. Сравните с «Миланом» и «Интером» — лого «Юве» читается даже на мелком фото, а бренд держится на цветовой гамме. Как любитель старины я понимаю болельщиков. Но как дизайнер считаю, что бренд, даже футбольный, должен жить в настоящем времени.