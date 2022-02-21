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Дизайнер рассказал, почему новый логотип «Спартака» лучше старого

вчера, 15:52

Российский дизайнер Юрий Гордон поделился мнением об обновлённом логотипе «Спартака»:

Обновлённый логотип «Спартака» стал лучше. Правда, мяч можно было чуть сильнее отделить от полосы справа — теряется форма. Верхний терминал «С» тоже можно чуть аккуратнее прорисовать, возможно сместив ее вместе с мячом немного правее. Но это уже придирки. В целом — по сравнению со старой эмблемой стало яснее и проще.

Старый логотип «Спартака», точно так же, как логотипы большинства команд, родом из ардеко — 30-х годов прошлого века. Болельщики любят в логотипах команд традицию и страшно расстраиваются, когда что-то переделывается. Но время идет, и логотипы меняются. Сейчас они становятся всё проще, всё дальше от гербов, ближе к иконкам. Это связано и с ускорением жизни, и с уменьшением веса эмблемы по отношению к остальным элементам бренда.

В этом смысле «Ювентус» — большие молодцы, обзаведясь модным знаком на много лет вперед. Сравните с «Миланом» и «Интером» — лого «Юве» читается даже на мелком фото, а бренд держится на цветовой гамме. Как любитель старины я понимаю болельщиков. Но как дизайнер считаю, что бренд, даже футбольный, должен жить в настоящем времени.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:36
Хороший логотип. Будет долго напоминать о неудавшемся юбилее.
pomor45
pomor45
вчера в 20:30
Агрессивная реклама нужна товару, который мало кому нужен. Ходовой товар дорогу найдёт без неё.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:01
Сразу видно, что дизайнер сам не играет и даже не смотрит футбол. Таким мячом играют только в советских мультфильмах. Последний раз знаменитый шашечный мяч от Адидас в официальных играх наверное игрался в 1974-м году. После этого от пятнистого узора отказались, потому что телевидение стало лучше. А так мяч и назывался Telstar, ибо был сделан для набирающего обороты телевещания по ч/б телевизору, чтобы зрителям было лучше видно.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:36
Дайте денег ему и он вам много чего расскажет
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 17:30
Если приходится объяснять,то уже не лучше
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:22
Новая убогая эмблема Ювентуса - неудачный пример. Примитивизм.
Izmar
Izmar
вчера в 17:11
У спартака логотип отдельно, команда отдельно.
kust07
kust07
вчера в 16:54
Давайте радужную форму , эмблему придумаем это сейчас тренд во всем мире)))))
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:49
Самая лучшая форма была в конце 90-х начала 2000-х причем у многих сборных Франция,Милан,Ювентус,Бавария, Хорватия
4RT
4RT
вчера в 16:49
Бред который не имеет ни какого отношения к футболу
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:47
Да ну бред какой-то дизайнер несет. Изменяют эмблему,форму - как итог команда играет намного хуже.Тот же пример Ювентус.эмблема отстой,а про форму молчу , похоже на акцию ЛГБТ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:34
Эмблема - всего лишь символ, лучше позаботиться о решении проблем, назревших в последние годы в "Спартаке", а не отвлекать от них болельщиков сменой логотипа.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:03
Хуже играют лучше логотип.
beefs
beefs
вчера в 15:58
чего тогда трендите о каких то традициях...
протон
протон
вчера в 15:56
Ну что ж, если не дано трофеем отметить столетие клуба, можно отметить обновленной эмблемой, чем не вариант.
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