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Арт-директор о новом логотипе «Спартака»: «Красный ромб священен»

вчера, 12:59

Арт-директор Андрей Горбунов, автор проекта и арт-директор студии спортивного дизайна Quberten, рассказал о деталях обновления логотипа московского клуба.

Когда работаешь над таким легендарным и мощным брендом, как «Спартак», постоянно чувствуешь огромную ответственность. Миллионы людей увидят результат, и для многих из них важно все, что связано с клубом. Вдвойне волнующе работать накануне столетия.

Ромб появился в далеких 30-х годах и с тех пор оставался таким же, разве только полоса после войны поменяла свое направление. По архивным фотографиям мы реконструировали облик логотипа за каждый спартаковский год и впервые подробно увидели его эволюцию, всю историю изменений пластики знака (все варианты, кроме 1935 года, взяты с игровых комплектов).

Красный ромб по-настоящему священен: лаконичный и ясный, он один из лучших спортивных знаков нашей истории.

Сегодня люди потребляют информацию через смартфоны, «живут» в них, поэтому критически важно, чтобы эмблема отвечала требованиям современного цифрового мира: хорошо работала на физических носителях и читалась даже на самых маленьких экранах, а также была технологичной и простой в производстве. Осознавая все эти факторы, клуб попросил освежить логотип в соответствии с трендами спортивного дизайна.

Каждый элемент эмблемы был переосмыслен и приведен к единой масштабной линейке. Благодаря глобальным правилам знак выглядит цельным, со множественными рифмами и крепкими связями между всеми своими частями.

Ромб выстроен строго геометрически с модульным углом 30°, который множественно поддерживается во всех элементах эмблемы и стиля. Скосы литеры «С» также подчинены углам ромба, поэтому в знаке нет ни одной лишней или случайной линии.

По желанию клуба мяч графически «растворился» в полосе и теперь смотрится не так акцентно, как на вариантах 1998 или 2013 годов.

На основе новой пластики знака и буквы «С» был спроектирован специальный узнаваемый шрифт FCSM Antiqua, содержащий строчные и прописные буквы, а также особое начертание FCSM Sans без засечек. Это полноценный и классный шрифт, которого нет ни у одного другого клуба РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:06
Работа дизайнера в том и состоит, что бы на словах передать смысл и месседж старого логотипа. Ну не рисовать же новый, в самом деле
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:47
Точно, священен, также как дух и кружева.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:21
Теперь надо в церковь на освещение проект снести. Тогда высшие силы возьмут клуб на контроль и помогут выиграть что нибудь.
Спортивными составляющими эта задача невыполнима. Так что только смена шрифтов и измерение углов ромба спасёт народную команду...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:19, ред.
Че наговорил)) Ты это легам скажи или фанатам о мороженным. Не тем которые реально топят за клубы а которые оттянуться приходят на стадик. Про священные ромбы и так далее.
shlomo
shlomo
вчера в 13:11
Да уж.... в такой ситуации с какой сейчас Спартак нужно немого о другом думать
beefs
beefs
вчера в 13:03
Руководство клуба знает что делает...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:01
Не вижу разницы,какой был,такой и остался!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:00
Деньги девать некуда, на всякие логотипы миллионы швыряют.
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