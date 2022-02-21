Баженов — о новом ромбе «Спартака»: «Это просто вкусовщина»

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об обновлённом логотипе московской команды:
В глобальном смысле ничего нового я там не увидел. «С» есть, звёзды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то нет.
Я больше всё-таки смотрю на игру, а не на эмблему. Понятно, что эмблема категорично никогда не изменится, может, дизайн чуть будет меняться. Серьёзного внимания не обращаю.
Напомним, «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. В текущем сезоне московская команда набрала 23 балла в 18 играх и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Спасибо за детство бармалей.
Спасибо за детство бармалей.