ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Баженов — о новом ромбе «Спартака»: «Это просто вкусовщина»

вчера, 14:55

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об обновлённом логотипе московской команды:

В глобальном смысле ничего нового я там не увидел. «С» есть, звёзды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то нет.

Я больше всё-таки смотрю на игру, а не на эмблему. Понятно, что эмблема категорично никогда не изменится, может, дизайн чуть будет меняться. Серьёзного внимания не обращаю.

Напомним, «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. В текущем сезоне московская команда набрала 23 балла в 18 играх и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Все новости
«А где Зарема посреди логотипа?» «Спартак» представил обновленную эмблему, и тут понеслось
Вчера, 20:01Александр Чистяков в блоге Модный разговорКомментарии13
Дизайнер рассказал, почему новый логотип «Спартака» лучше старого
Вчера, 15:52
Арт-директор о новом логотипе «Спартака»: «Красный ромб священен»
Вчера, 12:59
Официально«Спартак» представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба
Вчера, 10:29 Фото
Лингард сделал татуировку в честь своей дочери
11 февраля Фото
ОфициальноПСЖ представил четвёртую форму на сезон 2021/22
10 февраля Фото
Сортировать
Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:12, ред.
Баженов ты куда пропал в 2009 ? Зениту рукой забивал. Сатурну по пустым в небеса.
Спасибо за детство бармалей.
pomor45
pomor45 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 20:05
Играть - это работать, а тут сиди себе на картинку любуйся.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:04
И от огорчения по поводу паспорта болельщика.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:02
Когда игры нет, то хоть картинкой утешиться можно. Вот, особенно, фанату на самоизоляции по поводу паспорта болельщика пригодится.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:51
Интересно, сколько еще будут этот логотип обсуждать...
drug01
drug01
вчера в 15:27
Игра конечно важнее
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:21
Судя по этому юбилейному сезону Спартак решил делать всё что угодно, лишь бы от игры отвлечь болельщиков.
lotsman
lotsman
вчера в 15:00
Правильно, главное игра, а не картинка.
Накир
Накир
вчера в 14:57
Ну а я как обычный болельщик вообще не нашел отличия...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 