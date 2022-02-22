Каррера: «Когда я тренировал в России, команды играли в „бей-беги“»

Бывший тренер «Спартака» высказался о тактике в российском футболе.

В России мало работают над тактикой. Когда я тренировал в России, команды играли в «бей-беги». Через некоторое время клубы РПЛ начали готовиться лучше в тактическом плане, поэтому с ними стало сложнее играть.