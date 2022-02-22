ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Каррера: «Когда я тренировал в России, команды играли в „бей-беги“»

сегодня, 00:37

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о тактике в российском футболе.

В России мало работают над тактикой. Когда я тренировал в России, команды играли в «бей-беги». Через некоторое время клубы РПЛ начали готовиться лучше в тактическом плане, поэтому с ними стало сложнее играть.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 04:30
Сейчас даже не беги. Тише ходишь, богаче будешь
Cat01
Cat01
сегодня в 00:51
Роль тренера велика
протон
протон
сегодня в 00:40
"Когда я тренировал в России, команды играли в стиле «бей-беги» без особых тактических стратегий"
Типа сейчас что-то поменялось..
Весь РПЛ бей - беги.
Из иностранцев, пожалуй только Дик Адвокат смог сделать у нас что-то стоящее, ну и Гус.
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