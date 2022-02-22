Каррера: «Когда я тренировал в России, команды играли в „бей-беги“»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о тактике в российском футболе.
В России мало работают над тактикой. Когда я тренировал в России, команды играли в «бей-беги». Через некоторое время клубы РПЛ начали готовиться лучше в тактическом плане, поэтому с ними стало сложнее играть.
Типа сейчас что-то поменялось..
Весь РПЛ бей - беги.
Из иностранцев, пожалуй только Дик Адвокат смог сделать у нас что-то стоящее, ну и Гус.
Типа сейчас что-то поменялось..
Весь РПЛ бей - беги.
Из иностранцев, пожалуй только Дик Адвокат смог сделать у нас что-то стоящее, ну и Гус.