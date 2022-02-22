Фелиш – о матче с МЮ: «Мы постараемся их обыграть в первом матче»

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»:

Мы хорошо показали себя в прошлой игре с «Осасуной» (3:0), нужно продолжать выступать с тем же настроем. Качество каждого отдельно взятого игрока проявляется, когда у всей команды имеется мотивация. Мы постараемся сделать всё возможное и обыграть «Манчестер Юнайтед» в первом матче.