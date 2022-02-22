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Фелиш – о матче с МЮ: «Мы постараемся их обыграть в первом матче»

22 февраля 2022, 08:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»:

Мы хорошо показали себя в прошлой игре с «Осасуной» (3:0), нужно продолжать выступать с тем же настроем. Качество каждого отдельно взятого игрока проявляется, когда у всей команды имеется мотивация. Мы постараемся сделать всё возможное и обыграть «Манчестер Юнайтед» в первом матче.

Поединок «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответный матч пройдет 15 марта в Англии.

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Все комментарии
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
22 февраля в 11:11
Роналду вас трахнет
Накир
Накир
22 февраля в 10:48
Игра на три результата
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 09:14
Посторатесь и обыграйте
ОПС
ОПС
22 февраля в 08:49
Одного старания маловато будет.
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