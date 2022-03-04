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ЦСКА поздравил Чалова с дебютными голами за «Базель»

сегодня, 11:33
БазельЛоготип футбольный клуб Базель2 : 2Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-ГалленМатч завершен

ЦСКА поздравил своего нападающего Фёдора Чалова с дебютными голами в составе «Базеля», за который он выступает на правах аренды.

Дубль Чалова спас «Базель» от поражения в матче с «Санкт-Галленом» (2:2).

«Поздравляем Чалова с дебютными голами за „Базель“. Фёдор оформил дубль в ворота „Санкт-Галлена“ и спас свою команду от поражения», — говорится в сообщении ЦСКА в инстаграме.

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01 марта
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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:00
Это в плане как все 41ли — норм, а щас тип молодцы?? Впрочем речь не о вас лично
Futurista
Futurista
сегодня в 13:47
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:36
Сейчас Федя натренируется, вспомнит как забивать, почувствует вкус ко взятию ворот и вернётся домой.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:03
Совсем неплохо - аж два гола.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:37
Поддерживаю полностью!Можно сколько угловых и так далее!Очень интересно!
David Young
David Young
сегодня в 12:20
Ему идёт форма Базеля. Успехов в дальнейшем.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:17, ред.
"Швейцарский Влахович"...
"Базелевская машина"
"Санкт-Галленовский кошмар"
"Московский дубльмен"
...и прочее...и прочее...и прочее...

Присоединяюсь к поздравлениям от ЦСКА !!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 11:45
Ага , армейский сухпаёк !!!) За героизм !!!)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:44
Ему сейчас поддержка необходима
shlomo2
shlomo2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:44
Добра всем!
Поддерживаю..... и чуть добавлю....Европ. гандикап это конечно хорошо, но для многих простых игроков это просто пальцем в небо ( да и смотря по ставках не так много на нем играют).... а вот добавить простое и что всем понятно "Количество ЖК" и "Количество угловых" будем намного проще для восприятия и понятнее для ставок.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:43
Надо отдельно поздравлять-за каждый гол,настолько редко это происходит с нашими нападающими.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:42, ред.
Трое кратное Ура ура урааааа !!!)))
Диво дивное , чудо расчудесное - Чудо Чалов !!! Герой !!!)))
Как в октябре мечта сбылась рабочих и крестьян !!!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:41
Болельщики ЦСКА присоединяются к поздравлению Клуба.
Желаем Фёдору успешного продолжения хорошего почина. Удачи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:41
Присоединяемся к поздравлениям!
протон
протон
сегодня в 11:38
Надеюсь, он там себя будет чувствовать как "рыба в воде".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:35
Федька красава, так держать!
shlomo
shlomo
сегодня в 11:34
Молодцы, что поддержали!
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