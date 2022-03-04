ЦСКА поздравил Чалова с дебютными голами за «Базель»

ЦСКА поздравил своего нападающего Фёдора Чалова с дебютными голами в составе «Базеля», за который он выступает на правах аренды.
Дубль Чалова спас «Базель» от поражения в матче с «Санкт-Галленом» (2:2).
«Поздравляем Чалова с дебютными голами за „Базель“. Фёдор оформил дубль в ворота „Санкт-Галлена“ и спас свою команду от поражения», — говорится в сообщении ЦСКА в инстаграме.
"Базелевская машина"
"Санкт-Галленовский кошмар"
"Московский дубльмен"
...и прочее...и прочее...и прочее...
Присоединяюсь к поздравлениям от ЦСКА !!!!!!!!!!
"Базелевская машина"
"Санкт-Галленовский кошмар"
"Московский дубльмен"
...и прочее...и прочее...и прочее...
Присоединяюсь к поздравлениям от ЦСКА !!!!!!!!!!
Поддерживаю..... и чуть добавлю....Европ. гандикап это конечно хорошо, но для многих простых игроков это просто пальцем в небо ( да и смотря по ставках не так много на нем играют).... а вот добавить простое и что всем понятно "Количество ЖК" и "Количество угловых" будем намного проще для восприятия и понятнее для ставок.
Поддерживаю..... и чуть добавлю....Европ. гандикап это конечно хорошо, но для многих простых игроков это просто пальцем в небо ( да и смотря по ставках не так много на нем играют).... а вот добавить простое и что всем понятно "Количество ЖК" и "Количество угловых" будем намного проще для восприятия и понятнее для ставок.
Диво дивное , чудо расчудесное - Чудо Чалов !!! Герой !!!)))
Как в октябре мечта сбылась рабочих и крестьян !!!)))
Диво дивное , чудо расчудесное - Чудо Чалов !!! Герой !!!)))
Как в октябре мечта сбылась рабочих и крестьян !!!)))
Желаем Фёдору успешного продолжения хорошего почина. Удачи.
Желаем Фёдору успешного продолжения хорошего почина. Удачи.