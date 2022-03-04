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Чалов оформил дубль в матче за «Базель»

сегодня, 00:59
БазельЛоготип футбольный клуб Базель2 : 2Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-ГалленМатч завершен

«Базель» в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии сыграл вничью с «Санкт-Галленом».

Российский форвард хозяев Федор Чалов оформил дубль в этой встрече. Напомним, что нападающий выступает за клуб на правах аренды. Контракт Чалова принадлежит ЦСКА.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:03
Смена обстановки пока пошла на пользу. Посмотрим как Федя проявит себя в последующих турах. Думаю, что парень будет стараться, чтобы не ударить в грязь лицом перед забугорными "товарищами".
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:11
Боится, что вернут на Родиоу поэтому так сильно старается.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 01:19
Федя млдц. Я в него верю
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