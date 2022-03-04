Чалов оформил дубль в матче за «Базель»

«Базель» в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии сыграл вничью с «Санкт-Галленом».
Российский форвард хозяев Федор Чалов оформил дубль в этой встрече. Напомним, что нападающий выступает за клуб на правах аренды. Контракт Чалова принадлежит ЦСКА.
|Базель2 : 2Санкт-Галлен
|Матч завершен
«Базель» в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии сыграл вничью с «Санкт-Галленом».
Российский форвард хозяев Федор Чалов оформил дубль в этой встрече. Напомним, что нападающий выступает за клуб на правах аренды. Контракт Чалова принадлежит ЦСКА.