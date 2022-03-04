Президент УЕФА: «Один из игроков покинул Украину. Поселил его у себя дома»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации в мире после начала военной спецоперации России на Украине.

Никто не ожидал, что такая война произойдет в Европе. Я 48 часов разговаривал с игроками и тренерами, чтобы помочь им и иметь возможность покинуть Украину. Мы были на связи 24 часа в сутки.

Я говорил с правительствами о помощи, но они не всегда могут гарантировать безопасность. Трудно объяснить, насколько тяжелыми были эти разговоры. Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны очень много работать. Будем надеяться, что война и это безумие закончится как можно скорее.