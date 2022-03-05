Судьба чемпионства в РПЛ зависит от «Спартака». «Динамо» устроит только победа в дерби

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сегодня, 15:42

Схлестнутся две развивающиеся команды.

Важно знать о «Динамо»

- В отличие от соседа, открыли год сразу двумя разгромными победами. Матч против «Химок» сложнее анализировать из-за трех красных карточек. Но против «Нижнего Новгорода» увидели «Динамо» с ротацией, чтобы некоторые основные футболисты отдохнули перед важным дерби, но привычными и уже фундаментальными игровыми принципами, как на протяжении всего сезона. А теперь впереди большое дерби.

- У команды Шварца есть потери в защите. Ордец пока вне зоны доступа, а Евгеньев получил красную карточку с «Химками». Против «Спартака», вероятнее всего, сыграет молодой Сазонов. Остановит ли Соболева и Николсона? А что, если Айртону и Промесу тоже поручат нервировать не самого опытного напарника Бальбуэна? Вот эта зона у Шварца может оказаться проблемной.

- У Шунина проблемы с пищеварением – слова Шварца, поэтому в Кубке играл Лещук. Учитывая, как резервный голкипер спасал против «Сочи» и «Рубина», даже замена вряд ли станет губительной. Одновременно важно подчеркнуть, что у Игоря мало игровой практики, сложно перенести настрой и форму с прошлой осени на холодную весну 2022-го. Особенно с учетом, что напротив не будет двух опытных центральных защитников. Скорее всего, Шунина попробуют поставить на ноги.

- Шварц играет «4-2-3-1». Значит, что у тройки поддержки Смолова – Грулева, Шиманьски и Захаряна, будет задача оказаться за спинами у хавбеков «Спартака», и между тройкой центральных защитников соперника. Шансы на такое развитие событий есть, ведь Мартинс пока не выступает в опорной зоне, а Зобнин и Умяров выдавали разные по качеству матчи. Бакаев в качестве соперника для Моро и Фомина тоже не самый верный победитель.

- У «Динамо» сегодня важен Смолов – Федору принципиально надавить на чужих защитников, чтобы свежий Тюкавин вышел и завершил его дело. У Шварца классная пятерка хавбеков, но есть также неплохая лавка. Вернулся Макаров, появились на пару минут в Кубке два уругвайца – Лаксальт и Варела, а если они на пике формы, то именно этот дуэт основной на флангах. Даже Лесовой показался, у «Динамо» есть вариант для перестроений.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин (Лещук) – Паршивлюк, Сазонов, Бальбуэна, Скопинцев – Моро, Фомин – Захарян, Шиманьски, Грулев – Смолов.

Важно знать о «Спартаке»

- Сначала было поражение в дерби от Карраскаля, Акинфеева и Языджи. Индивидуальные действия стали ключевыми, ведь с ЦСКА команда Ваноли сыграла лучше, чем можно подумать по счету. Затем «красно-белые» катком прошлись по «Кубани». Кубковый успех – 6:1, а также заверения некоторых легионеров, что пока не собираются уезжать, воодушевят накануне второго подряд дерби в РПЛ .

- «Спартак» может сегодня вернуть в основу Максименко, если Ваноли больше понравилось, как Александр сотрудничал с тройкой защитников. А вот Мозеса из основы вряд ли сразу выбьет Хлусевич, хотя против «Кубани» заработал право появиться на поле в ближайших турах РПЛ . Также показательно, что появился в основе Бакаев – классный последний пас против ЦСКА был в дефиците.

- Ваноли пока не уехал, в отличие от Гисдоля и Фарке, и может вновь гнуть свою линию – «3-5-2». Жиго отдохнул в Кубке, где на поле смог вернуться Кофрие. Теперь бельгийца ждут в основе против «Динамо». Зобнин может вытеснить из основы Умярова или Бакаева – теперь соперник опаснее, нужно грамотно настроить центр поля. Да и Николсон создаст конкуренцию для Соболева, неслучайно его подписали.

- Видно, что «Спартак» пытается быть резким, но против ЦСКА подвела реализация и боязнь напороться на еще одну ошибку. Против «Динамо», поскольку команда у Шварца аритмичная, ей тяжело повторять свои выступления о тура к туру на одном уровне, может получиться лучше. Особенно с учетом сменяемости в разных линиях. Появился резерв, и против «Кубани» его уже пустили в ход.

- Новому тренеру «Спартака» важно показать, что он умеет читать соперников. «Кубань» оказалась слишком слабой, ЦСКА же удивил Ваноли смелостью и победил. «Динамо» держит фигу в кармане, и поскольку у Шварца скорее ставка на свою игру, нежели попытка подстроиться по чужую всецело, то увидим схватку двух разных по схеме, но похожих по настрою команд. Не исключаем сюрпризы в основе «Спартака».

Ориентировочный состав «Спартака» (3-5-2): Селихов (Максименко) – Кофрие, Жиго, Джикия – Мозес (Хлусевич), Мартинс, Зобнин (Бакаев), Умяров – Промес, Николсон (Соболев).

Важно знать о противостоянии

- В этом сезоне между «Динамо» и «Спартаком» большая разница. В таблице – семь строчек, в очках это шестнадцать пунктов, а у команды Ваноли всего двадцать три очка. По забитым голам счет 36:20 в пользу Шварца. Пропустили «динамовцы» на восемь голов меньше, чем Максименко и Селихов. Тут даже сравнивать нет смысла, в турнирном плане «Спартак» соседу сейчас не конкурент…

- Но существует еще стратегическая борьба за второе и первое места. ЦСКА в шести пунктах от «Динамо», а «Зенит» оторвался всего на два очка, причем это преимущество могли ликвидировать усилиями Лисаковича – новичка команды Слуцкого. Но команда Семака вырвала победу, хотя это не значит, что все последующие поединки сложатся для них легко. Например, «Спартак» дома с «Зенитом» сыграет со всех сил. А сегодня Ваноли нужна победа над «Динамо».

- Поскольку Шварцу нет смысла размениваться на ничью – опасно, преследователи не отстали настолько сильно, чтобы не переживать о том, потеряет ли «Динамо» шанс на чемпионство и даже вторую строчку. Пусть на данный момент Лига чемпионов не вариант, но все еще может измениться в ближайшие месяцы. Так что важно мотивировать футболистов, которые однозначно приуныли, хотя и видят в игре отдушину. У «Спартака» тот же расклад и матч против «Кубани» был весточкой владельцам. Пусть главные спонсоры резко обеднели, команда дерется.

- На трибуны пустят много тысяч фанатов, отменили ограничения. Последние пять поединков «Спартака» и «Динамо» были результативными, и хотя в 2019-м году влезла в линию одна нулевая ничья, подобный результат видели в этом дерби один раз за тридцать два матча. Не верится, что завтра голкиперы не пропустят. Оборонительные линии явно слабее атакующих в двух случаях. Футболистам пожелаем вдохновения, и пусть победа будет заслуженной, если снова не решатся на мир с голами.

Прогноз «Соккер.ру»: обмен голами – точно, результативный матч – больше двух голов, тоже весьма вероятно. По логике вещей «Динамо» может выиграть 2:1, но это дерби. Тут даже спорить не нужно, все понимают аргументы в пользу любого из сценариев, так что делитесь своей интуицией. Как закончится этот важнейший матч?