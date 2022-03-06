Soccer.ru
ГлавнаяБлогиЦифровое измерениеПревью, анонсы, раскладыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

МЮ проиграл лишь в одном из пяти последних дерби в АПЛ. День, когда фанаты «Ливерпуля» болеют за Рангника

вчера, 12:58
Футболисты МЮ
00:00 / 00:00

Сульшер умел драться с «горожанами», теперь очередь Ральфа.

«Юнайтед» выиграл 3 из 5 дерби в чемпионате

А еще разок была ничья. Кто знает силу «Манчестер Сити» и в курсе их внутренних результатов, тому достаточно и этого факта. Но давайте сравним с показателями других клубов АПЛ. У «Ливерпуля» 1 победа в 5 последних играх чемпионата против Гвардиолы. У «Челси» — 2 победы, но три поражения, а у «Манчестер Юнайтед» всего одно, хотя и свежее, конца прошлого года. Также важно уточнить, что Сульшер побеждал Гвардиолу на чужом поле. Например, года назад в марте голы Фернандеша и Шоу позволили правильно сыграть против фаворита. У «Манчестер Сити» было на 15 ударов больше, но по точным выстрелам увидели ничью 6:6, и в итоге Эдерсон пострадал, а вот Де Хеа сохранил свои ворота в неприкосновенности. МЮ смело можно назвать неудобным соперником для МС.

МЮ готов жертвовать всем ради результата

Мало забили, много пропустили, но в 27 турах получили всего 6 поражений, часто готовы на мировые, лишь бы сохранить шансы на четвертое место. Нет там никакого высокого стиля, нет пафосных материй. Задача просто выжить и набрать очки. Против «Лидса» пропустили дважды в ответ то ли за 57, то ли за 58 секунд, сути не меняет. «Уотфорду», где сто тренеров за сезон, не забили в домашней игре, хотя благодаря вчерашнему подарку от «Ливерпуля» — Клопп обыграл «Вест Хэм», с двумя дополнительными очками Рангник мог и оторваться от преследователей, у которых есть матчи в запасе, и приблизиться к «Челси». Но дерби против «Манчестер Сити» стало особенных в последние годы, поскольку в нем фанаты, футболисты, тренеры и руководству клуба видят свет в конце тоннеля. Пока МЮ может забрать очки у чемпиона и клуба, который сейчас на первом месте – есть шанс, что следующий тренер, коим может оказаться голландец тен Хаг, станет новым «королем Эриком». Трансфер Кантона сделал МЮ особенным, но теперь нужен тренер, поскольку консультант из Германии явно не является любимчиком команды. Нельзя сказать, что ничего не получается, но даже против кризисного «Атлетико» и «Уотфорда», который уничтожили «орлы» из «Кристал Пэлас», не увидели игру, которой мог бы гордиться что Роналду, что Рангник.

«Горожане» забили на двадцать мячей больше

Когда сравниваем показатели, то видим огромную разницу. «Манчестер Сити» забил меньше, чем «Ливерпуль», но с 64 голами опережает соседа почти в полтора раза – у главного в АПЛ «Юнайтед» всего 44 реализованные попытки. Причем учтите, что 18 мячей на счету двух хорошо известных вам португальцев, то есть остальная команда, лишившаяся третьего снайпера сезона в АПЛ – Гринвуда, забила всего 21 гол в 27 матчах. С результативностью проблемы, в последних поединках только ужасная защита «Лидса» еще с Бьелсой умудрилась пропустить от МЮ четырежды. Лишь дважды в последних двенадцати матчах во всех турнирах у команды Рангника больше двух забитых мячей. На таком же отрезке у «Манчестер Сити» таких поединков четыре. Хотя отметим, что у «горожан» тоже небольшие проблемы в атаке после веселых погромов «Норвича» и «Спортинга».

«Манчестер Сити» доминирует, но в этом их слабость

Когда очевидных минусов нет, надо смотреть внимательнее и понимать, что сила тоже может стать уязвимостью. Абсолютно все соперники знают, как играет Гвардиола. Это много ударов – 18.3 за игру (против 14.6 у МЮ), дикое владение мячом в АПЛ – 67.9 %, невероятно точный пас – 89.8 %. «Горожане» загружают чужую оборону работой, берут измором, практически не допускают моментов у своих ворот. Важно похвалить Диаша и компанию. Эдерсон видит лишь по 6-7 ударов в створ своих ворот за игру в среднем. Для сравнения, у Де Хеа сердце йокает 13-14 раз за матч, вдвое чаще. Одновременно с этим бывают проблемы с реализацией и работой против осажденной крепости соперника. У «Манчестер Юнайтед», где игра намного примитивнее, может получиться одна атака, а потом соседу надо развить своих сорок для того, чтобы сравнять счет. Сульшер ведь не переигрывал Гвардиолу, а ставил ловушки и ждал, когда фаворит в них попадет.

Между соседями нет разница в реализации

Вот это – ключ к пониманию всей ситуации. У «Ливерпуля» соотношение голов к точным ударам – 0.37, это много и круто. У «Вест Хэма» — одно из объяснений успехов в таблице, 0.36. У «Манчестер Сити» — 0.33, а у их соседей лишь на две сотые меньше – 0.31. Это говорит о классе Фернандеша, Фреда, Рэшфорда и Роналду – обеспечивают высоченную реализацию ударов, которая и держит МЮ на плаву. У «Манчестер Сити» больше точных ударов – на сорок штук, но по их количеству команды Гвардиолы и Рангника соседствуют в таблице. «Красных дьяволов» спасает ставка на постоянный обстрел чужих ворот. А вот у «Манчестер Сити» есть проблема, которую признал Гвардиола. Во всем мире много лет повторяют, что команде не хватает профильного центрального нападающего, и тренер не юлит, хотя до этого вилял и заявлял, что команда крутая, а не получилось подписать Кейна летом – и ладно.

Потом Харри своим дублем забрал у «Манчестер Сити» очки и вернул чемпионскую интригу. Гвардиола видит, что у него великолепная команда, глубокий резерв, один за всех и все за одного. Но системе нужен адресат для последнего паса, который в плохой день разгонит тучи. Такого человека нет, но не только у небесно-голубого клуба из Манчестера, а у его красного соседа. Роналду никогда не был идеальным именно центральным форвардом, а сегодня еще и может не сыграть. Одновременно это могут быть игры разума, ведь чисто по футбольным параметрам «Манчестер Сити» сильнее, их нужно запутывать и обманывать, чтобы победить. Правда, даже когда Сульшер банально, хотя и профессионально подстраивался под соперника – результат был.

Сегодня день, когда «Манчестер Сити» или покажет всю свою мощь и заслуженно победит, или в пятый раз в шести матчах потеряет очки в дерби в АПЛ. В таком случае «Ливерпуль» получит шанс или сравняться с командой Гвардиолы, или сократить отставание до одного пункта. В конце месяца и в начале апреля у Клоппа два матча против клубов из Манчестера. Именно эти поединки могут определить судьбу титула.

Судьба чемпионства в РПЛ зависит от «Спартака». «Динамо» устроит только победа в дерби
05 мартаВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии4
«Спартак» против «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» без тренеров. Готовимся к 20-му туру РПЛ
04 мартаАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии3
Проблемы за фасадом успешности и манящее будущее. «Реал» накануне «матча года» и решающей фазы сезона
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии12
ЦСКА постарается взять реванш у «Сочи», а «Спартак» сыграет с «Кубанью». Все интриги 1/8 финала Кубка России
01 мартаАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии6
Дзюба встретит Слуцкого, а «Зенит» — соперника, которому дважды проиграл в прошлом сезоне
28 февраляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии4
Тухель может сравняться с Клоппом по трофеям в Англии. Большой финал «Челси» и «Ливерпуля»
27 февраляВадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:23
слабО Рангнику !
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 13:35
Что-то никто не учитывает Арсенал... А они всего на 2 очка отстали от МЮ и у них на 3 игры меньше. Так что вполне себе претенденты на топ-4
shlomo
shlomo
вчера в 13:11
Спасибо за статью.... с самого начала календарного года многие аналитики начали отдавать «Манчестер Сити» первенство по итогам чемпионата.... такую уверенность вселяли сами «горожане» своей победной поступью. Но случились две неожиданные осечки (сначала в январе ничья в гостях с Саутгемптоном 1 : 1, а в феврале поражение на своем поле от Тоттенхэма 2 : 3....).... и казалось бы, в глобальном плане такие результаты ни на что не повлияли, но в тактическом Ливер по потерянным очкам подобрался к Сити на расстояние одной победы.... интрига за первенство в Премьер-лиге возродилась вновь, благодаря победной поступи мерсисайдцев... футболисты МЮ наверняка хотели бы забыть результат первого круга.... теперь есть все шансы реабилитироваться в глазах своих болельщиков.... в отличие от своих соседей у Юнайтед все в этом сезоне складывается не так гладко (сначала мощный старт, лидерство в турнирной таблице, дифирамбы наследнику сэра Алекса Фергюсона тренеру Сульшеру....).... однако все это продолжалось недолго.... вскоре красных дьяволов стали преследовать неудачи (произошла смена главного тренера, и этот пост занял немецкий специалист Рангник....).... сказать, что после этого шага результаты резко пошли в гору нельзя, но ситуация более-менее стабилизировалась (о чемпионских амбициях в этом сезоне пора давно забыть, а вот за место в лидирующей четверке борьба в самом разгаре. ..)... ИТОГО: искать победителя этого матча задача не благодарная... а вот то что обе команды будут играть на победу и стараться забить, думаю даже не обсуждаемо.... поэтому итог глянем на табло, а вот ставку ОЗ я поставлю...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:10
Скоро всё узнаем...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:06
СИТИ ИМ НАПОМНИТ КТО ЕСТЬ КТО!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 