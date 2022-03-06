МЮ проиграл лишь в одном из пяти последних дерби в АПЛ. День, когда фанаты «Ливерпуля» болеют за Рангника

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вчера, 12:58

Сульшер умел драться с «горожанами», теперь очередь Ральфа.

«Юнайтед» выиграл 3 из 5 дерби в чемпионате

А еще разок была ничья. Кто знает силу «Манчестер Сити» и в курсе их внутренних результатов, тому достаточно и этого факта. Но давайте сравним с показателями других клубов АПЛ . У «Ливерпуля» 1 победа в 5 последних играх чемпионата против Гвардиолы. У «Челси» — 2 победы, но три поражения, а у «Манчестер Юнайтед» всего одно, хотя и свежее, конца прошлого года. Также важно уточнить, что Сульшер побеждал Гвардиолу на чужом поле. Например, года назад в марте голы Фернандеша и Шоу позволили правильно сыграть против фаворита. У «Манчестер Сити» было на 15 ударов больше, но по точным выстрелам увидели ничью 6:6, и в итоге Эдерсон пострадал, а вот Де Хеа сохранил свои ворота в неприкосновенности. МЮ смело можно назвать неудобным соперником для МС .

МЮ готов жертвовать всем ради результата

Мало забили, много пропустили, но в 27 турах получили всего 6 поражений, часто готовы на мировые, лишь бы сохранить шансы на четвертое место. Нет там никакого высокого стиля, нет пафосных материй. Задача просто выжить и набрать очки. Против «Лидса» пропустили дважды в ответ то ли за 57, то ли за 58 секунд, сути не меняет. «Уотфорду», где сто тренеров за сезон, не забили в домашней игре, хотя благодаря вчерашнему подарку от «Ливерпуля» — Клопп обыграл «Вест Хэм», с двумя дополнительными очками Рангник мог и оторваться от преследователей, у которых есть матчи в запасе, и приблизиться к «Челси». Но дерби против «Манчестер Сити» стало особенных в последние годы, поскольку в нем фанаты, футболисты, тренеры и руководству клуба видят свет в конце тоннеля. Пока МЮ может забрать очки у чемпиона и клуба, который сейчас на первом месте – есть шанс, что следующий тренер, коим может оказаться голландец тен Хаг, станет новым «королем Эриком». Трансфер Кантона сделал МЮ особенным, но теперь нужен тренер, поскольку консультант из Германии явно не является любимчиком команды. Нельзя сказать, что ничего не получается, но даже против кризисного «Атлетико» и «Уотфорда», который уничтожили «орлы» из «Кристал Пэлас», не увидели игру, которой мог бы гордиться что Роналду, что Рангник.

«Горожане» забили на двадцать мячей больше

Когда сравниваем показатели, то видим огромную разницу. «Манчестер Сити» забил меньше, чем «Ливерпуль», но с 64 голами опережает соседа почти в полтора раза – у главного в АПЛ «Юнайтед» всего 44 реализованные попытки. Причем учтите, что 18 мячей на счету двух хорошо известных вам португальцев, то есть остальная команда, лишившаяся третьего снайпера сезона в АПЛ – Гринвуда, забила всего 21 гол в 27 матчах. С результативностью проблемы, в последних поединках только ужасная защита «Лидса» еще с Бьелсой умудрилась пропустить от МЮ четырежды. Лишь дважды в последних двенадцати матчах во всех турнирах у команды Рангника больше двух забитых мячей. На таком же отрезке у «Манчестер Сити» таких поединков четыре. Хотя отметим, что у «горожан» тоже небольшие проблемы в атаке после веселых погромов «Норвича» и «Спортинга».

«Манчестер Сити» доминирует, но в этом их слабость

Когда очевидных минусов нет, надо смотреть внимательнее и понимать, что сила тоже может стать уязвимостью. Абсолютно все соперники знают, как играет Гвардиола. Это много ударов – 18.3 за игру (против 14.6 у МЮ ), дикое владение мячом в АПЛ – 67.9 %, невероятно точный пас – 89.8 %. «Горожане» загружают чужую оборону работой, берут измором, практически не допускают моментов у своих ворот. Важно похвалить Диаша и компанию. Эдерсон видит лишь по 6-7 ударов в створ своих ворот за игру в среднем. Для сравнения, у Де Хеа сердце йокает 13-14 раз за матч, вдвое чаще. Одновременно с этим бывают проблемы с реализацией и работой против осажденной крепости соперника. У «Манчестер Юнайтед», где игра намного примитивнее, может получиться одна атака, а потом соседу надо развить своих сорок для того, чтобы сравнять счет. Сульшер ведь не переигрывал Гвардиолу, а ставил ловушки и ждал, когда фаворит в них попадет.

Между соседями нет разница в реализации

Вот это – ключ к пониманию всей ситуации. У «Ливерпуля» соотношение голов к точным ударам – 0.37, это много и круто. У «Вест Хэма» — одно из объяснений успехов в таблице, 0.36. У «Манчестер Сити» — 0.33, а у их соседей лишь на две сотые меньше – 0.31. Это говорит о классе Фернандеша, Фреда, Рэшфорда и Роналду – обеспечивают высоченную реализацию ударов, которая и держит МЮ на плаву. У «Манчестер Сити» больше точных ударов – на сорок штук, но по их количеству команды Гвардиолы и Рангника соседствуют в таблице. «Красных дьяволов» спасает ставка на постоянный обстрел чужих ворот. А вот у «Манчестер Сити» есть проблема, которую признал Гвардиола. Во всем мире много лет повторяют, что команде не хватает профильного центрального нападающего, и тренер не юлит, хотя до этого вилял и заявлял, что команда крутая, а не получилось подписать Кейна летом – и ладно.

Потом Харри своим дублем забрал у «Манчестер Сити» очки и вернул чемпионскую интригу. Гвардиола видит, что у него великолепная команда, глубокий резерв, один за всех и все за одного. Но системе нужен адресат для последнего паса, который в плохой день разгонит тучи. Такого человека нет, но не только у небесно-голубого клуба из Манчестера, а у его красного соседа. Роналду никогда не был идеальным именно центральным форвардом, а сегодня еще и может не сыграть. Одновременно это могут быть игры разума, ведь чисто по футбольным параметрам «Манчестер Сити» сильнее, их нужно запутывать и обманывать, чтобы победить. Правда, даже когда Сульшер банально, хотя и профессионально подстраивался под соперника – результат был.