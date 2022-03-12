Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухи

Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити»

сегодня, 08:14

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд согласовал условия соглашения с «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» имеют финансовую возможность совершить трансфер норвежца.

Известно, что ранее председатель правления «Баварии» Оливер Кан встречался с агентом футболиста.

Все новости
Слухи«Ювентус» претендует на Жоржиньо
Сегодня, 15:27
СлухиОкафор может перейти в «Интер»
Сегодня, 15:07
Слухи«Барселона» хочет избавиться от Нето
Сегодня, 14:40
СлухиЛевандовски интересен «Барселоне»
Сегодня, 12:45
СлухиЛукаку хочет вернуться в «Интер»
Сегодня, 12:24
Рангник: «Рэшфорд не говорил мне, что хочет уйти»
Сегодня, 11:48
Сортировать
Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 15:13
Жаль, что не в Баварию..
Agamaga........
Agamaga........ ответ NOVA (раскрыть)
сегодня в 14:31
Барса и без него реал вынесет 5:0.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:19
Недавно согласовал с Реалом,затем с Барсой а сейсас с Сити,завтра наверно с ПСЖ согласует,как тут пишут.
старина
старина
сегодня в 11:13
Надо продавать,пока цену дают
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 10:41
Вокруг Холланда жарко, но сам он ничего не греет. В отличии от Мбаппе.
Брулин
Брулин
сегодня в 10:35
Что-то я уже запутался. Райола вроде хотел чтобы Холланд в Барселону перешёл, отец игрока мечтал увидеть сына в Реале, а теперь вдруг согласовали с МанСити. Или это просто манёвр агента, чтобы сейчас другие клубы ещё больше предложили.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 10:16
Сити тоже надо наказать как Челси
NOVA
NOVA
сегодня в 10:08
где он только уже не играть будет, уже почти везде!! ну если ни в Реал, то в мс ни плохо, главное ни в барсу!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:05
Там он перестанет быть бомбардиром.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:05
Честно говоря, я понимаю, что всех в Реал невозможно засунуть.
Мне кажется, учитывая исторические данные, логичнее всего его видеть в Баварии или Сити. Бавария всю жизнь покупает лучших игроков Дортмунда (Гётце, Левандовски, Хуммельс и т.д.), а за Сити играл его отец. Которому завершил карьеру Рой Кин)) Но это другая история.

Но кончено же, я бы хотел его увидеть в МЮ или Реале, нап хороший. Барса если снова провернёт махинации, то тоже будет в числе кандидатов. Ювентус уже взял Влаховича. Так что выбор из 4 клубов
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:52
Налетай торопись , покупай живопись !
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:51
Не думаю что он подойдёт Сити.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:37
Действительно уже год как тянется этот переход Холанда в различные команды, где в состоянии заплатить достаточно круглую сумму денег. А всё будет решать агент футболиста Мино Райоло в какой клуб он перейдёт. Потому что у него свой корыстный интерес, чем больше ему предложат туда он и пристроить своего клиента. Когда Холанд переходил из "Зальцбурга" в "Дортмунд" то клуб заплатил за игрока 20 млн евро, в случае удачного выступления футболиста клуб получит ещё 10 млн евро. Но как сообщал журналист из Gazzetta Dello Sport. Николо Скира агент Холанда Мино Райола получил комиссионные в размере 15 млн евро от "Дортмунда". Так что пока не будет решён вопрос относительно комиссионных агента Мино Райолу который удовлетворит все стороны, тогда и состоится данный переход. Осталось дождаться официального подтверждения данного перехода в "Манчестер Сити". Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:06
Не факт, что у него всё получится в МС.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:53, ред.
Аргументы убедительны..))
Бавария имеет - встречающегося Кана...
А МС - финансовую возможность....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:44
Если встречались значит договорились.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:39
Значит так и будет.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:28
Около Холанда много слухов, особенно в последнее время. То он уже в Барсе, то уже пакует чемоданы в Реал, Бавария уже с агентом встречалась и т.д. Вот сейчас он уже согласовал личный контракт с МС. Но вот вопрос, а как он согласовал личный контракт с МС, если у него контракт с Боруссией до 30.06.2024 года? Он, что нарушает правила ФИФА когда такие соглашения разрешены только за пол года до окончания контракта?
Ясно только одно, что Холанд хочет уйти в более серьёзный клуб, а такие клубы как МС могут вывести его на новый уровень.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:23
То что Холанд уйдет - это было ясно. С Боруссией ему мало что светит, команда очень нестабильна . Парню же хочется трофеев , что с МС вполне реально. Так что понять парня можно . Не хочет он прозябать в вечно втором клубе Германии, хочется большего. Получится или нет - это другой вопрос, но парню нужен новый вызов.
Ждем официального сообщения.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:15
Это будет интересно
beefs
beefs
сегодня в 08:14
все же сбегает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 