Холанд близок к переходу в «Манчестер Сити»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд согласовал условия соглашения с «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» имеют финансовую возможность совершить трансфер норвежца.
Известно, что ранее председатель правления «Баварии» Оливер Кан встречался с агентом футболиста.
Ждем официального сообщения.
Ждем официального сообщения.
Ясно только одно, что Холанд хочет уйти в более серьёзный клуб, а такие клубы как МС могут вывести его на новый уровень.
Ясно только одно, что Холанд хочет уйти в более серьёзный клуб, а такие клубы как МС могут вывести его на новый уровень.